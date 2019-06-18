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18.06.2019 21:37
Рубрика: Общество

ООН: Мировой прирост населения сосредоточится в 9 странах

Текст: Наталья Панасенко
Фото: REUTERS / Francis Mascarenhas Фото: REUTERS / Francis Mascarenhas
Фото: REUTERS / Francis Mascarenhas

К 2050 году более половины мирового прироста населения будет сосредоточено в девяти странах: Индии, Нигерии, Пакистане, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте, США и Демократической Республике Конго. По последним прогнозам ООН, население планеты увеличится с нынешних 7,7 миллиардов человек до 9,7 миллиардов к 2050 году и до 10,9 миллиардов человек к 2100.

Население Китая, самой густонаселенной страны мира, считают эксперты ООН, несколько сократится: к 2050 году на 2,2% процента - китайцев станет меньше на 31,4 миллиона человек меньше. А Индия, по их прогнозам, обгонит Китай и займет первое место в мире по численности населения в 2027 году.

Фото: Евгения Смолянская
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Численность жителей тропической Африки к 2050 году увеличится в два раза, до 2,5 миллиардов человек: уровень рождаемости там высок - женщины в настоящее время имеют в среднем 4,4 ребенка. А к 2100 году, прогнозирует ООН, население Африки вырастет до примерно 4,3 миллиарда.

В странах Африки к югу от Сахары и в Латинской Америке в молодых семьях много детей: в период с 2015 по 2020 год родилось 62 миллиона детей, чьи матери были в возрасте от 15 до 19 лет.

"В беднейших странах мира численность населения растет стремительными темпами, и это приводит к трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом", - сказал Лю Чжэньмин, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам.

В докладе отмечена еще одна тенденция: в ряде стран уровень смертности превысит рождаемость. Речь идет о России, Германии, Эстонии, Венгрии, Италии, Японии, Сербии, Беларуси и Украине. Тем не менее, согласно исследованию ООН, потеря населения компенсируется иммиграцией, особенно в Беларуси, Эстонии и Германии.

Фото: depositphotos.com
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По данным экспертов, если сейчас в мире на одну женщину в среднем приходится 2,5 новорожденных ребенка, то к 2050 году прогнозируется 2,2 ребенка на одну женщину. Таким образом, коэффициент рождаемости в этом случае лишь незначительно превышает требуемый коэффициент смены поколений - 2,1 ребенка на женщину. В докладе отмечается, что население планеты стареет, и в первую очередь это относится к странам Европы и Северной Америки: ожидаемая продолжительность жизни в этих странах к 2050 году - в среднем до 77,1 года, в настоящее время - 72,6 года.

"К 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки может быть старше 65 лет. Ожидается, что более высокая доля и число пожилых людей в ближайшие десятилетия будут оказывать повышенное финансовое давление на страны в связи с более высокой стоимостью структур общественного здравоохранения, выплатой пенсий и социальных пособий", - говорится в докладе

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