Пучдемон не прошел аккредитацию в испанском парламенте

Центральная избирательная комиссия Испании отказалась утверждать экс-главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона в качестве депутата Европарламента от пиренейского королевства.

Согласно существующему законодательству, в течение пяти дней после перепроверки результатов голосования кандидаты в евродепутаты, набравшие необходимое количество голосов, должны лично явиться в парламент, чтобы принести присягу и поклясться соблюдать Конституцию страны. Срок этот вышел в понедельник. Однако Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, поскольку на родине его обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, отказался приезжать в Испанию. Вместо себя он прислал адвоката, правда, снабдив его заверенной у нотариуса доверенностью. Аналогичным образом поступил и его соратник, бывший советник каталонского правительства Антонии Комин.

Как отметил адвокат Гонсало Бойе, Пучдемон и Комин при помощи "надежного документа" уполномочили его и представительницу партии "Вместе за Каталонию" Лауру Боррас пообещать от имени двух беглецов, что те будут соблюдать Конституцию Испании, представляя страну в Европарламенте. Хотя комиссия отказалась утверждать политиков в качестве евродепутатов (кстати, в большинстве стран ЕС отсутствует подобная процедура, - прим. "РГ"), юрист считает, что все формальности выполнены, и его клиенты вполне могут принять участие в первом заседании ЕП нового созыва, которое пройдет 2 июля.

"Для нас и для Европы они являются членами Европарламента", - заверил Бойе, добавив, что если Мадрид откажется признавать это, политики могут обратиться в Европейский суд.

Еще одним каталонским политиком, не прошедшим аккредитацию, оказался Ориол Жункерас, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии". Мадрид выдвинул против него те же обвинения в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, однако, в отличие от своих коллег, он не стал сбегать от страны. В Испании уже несколько месяцев идет суд над ним и рядом других политиков, проходящих по тому же делу. В прошлом месяце Верховный суд разрешил Жункерасу покинуть тюрьму, где он находится в предварительном заключении, чтобы принять участие в формировании парламента, куда он был избран. Еще одно разрешение получить ему не удалось. Как отмечает El Pais, став евродепутатом, Жункерас получил бы иммунитет, отменить который было бы возможно, только обратившись к Европарламенту, что сильно осложнило бы идущий полным ходом процесс.

Остальные политики соблюли все процедуры и теперь официально являются евродепутатами (за исключением главы МИД Испании Жозепа Борелля, он принесет присягу в четверг, - прим. "РГ"). Кстати, несмотря на то, что ЦИК просила не добавлять лишнего в свою речь перед национальным парламентом, многие не удержались. Так, Диана Риба (от "Левых республиканцев Каталонии") пообещала добиться свободы для "политических заключенных" (то есть Жункераса и Ко), а также права на самоопределения для своего региона.

Стоит отметить, что полиция усилила в понедельник меры безопасности вокруг здания парламента. Сделано это было как раз на тот случай, если бы Пучдемон и Комин каким-то чудом смогли проникнуть в самое сердце страны, миновав погранконтроль и все полицейские посты.