Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"

Президент России провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", сообщается на официальном сайте Кремля. Она выйдет в эфир завтра, 20 июня, и начнется в полдень по московскому времени.

"В ходе программы Владимир Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - говорится в сообщении.

По данным телеканала "России 24", по состоянию на 18:00 по Москве, число вопросов в адрес президента уже приблизилось к миллиону и превысило 950 тысяч.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, через СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что длительность программы не определена заранее: она будет будет продолжаться по мере необходимости.

Он также говорил, что разговор президента с народом пройдет в уже в привычном формате, когда президент РФ в режиме конференц-связи при необходимости выходит на связь с руководителями регионов, с министрами и членами правительства.

Как отмечается на сайте Кремля, программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".