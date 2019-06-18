Работникам гарантируют зарплату при банкротстве предприятия

Новости

Кремль призвал к сдержанности все стороны на Ближнем Востоке 13:33
Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии 13:27
Статус паломника закрепят в законодательстве 13:24
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51" 13:22
В Петербурге школьник пострадал на занятии по фигурному катанию 13:18
Экс-совладельца банка "Замоскворецкий" приговорили к 3,5 годам тюрьмы 13:15
Минобороны показало взрыв артиллерийского схрона на Лысой горе 13:10
Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко 13:07
Volkswagen решил поднапрячься с новым Golf 13:05
На северо-западе Петербурга восстановили мост 13:03
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского 13:02
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД 13:01
Экс-президента Египта Мурси похоронили в Каире 12:59
В Крыму пообещали закрыть завод в Армянске при повышении ПДК кислоты 12:59
Разгадку главной тайны Солнца нашли на Луне 12:57
Семья Фриды Кало не подтвердила подлинность записи ее голоса 12:54
Видео: В Ростове потушили крупный пожар на складе 12:50
В Псковской области будут судить гражданина Латвии за 122 кг гашиша 12:48
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде 12:45
Эксклюзивные Toyota Supra распродали в России за четыре часа 12:41
Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле 12:40
"Алые паруса" в Петербурге увидят 33 тысячи выпускников 12:40
Видео: археологи исследовали на дне Черного моря "корабль Одиссея" 12:38
Вышел первый трейлер "Текста" по бестселлеру Дмитрия Глуховского 12:36
В Томске скончался профессор Альфред Дульзон 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
18.06.2019 13:16
Рубрика: Экономика

Работникам гарантируют зарплату при банкротстве предприятия

Текст: Татьяна Замахина
Разработан механизм страхования зарплат на случай банкротства работодателя. Предложения депутатов по этому поводу направлены в правительство РФ для получения заключения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по гос строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакет законопроектов, считают в комитете, позволит защитить права граждан на оплату труда в случае банкротства работодателя.

Фото: iStock
Названы регионы, где больше всего вырастут зарплаты

Согласно нынешним нормам, в таком случае требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, удовлетворяются во вторую очередь. В первой очереди - требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.

- На практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется, - отметил Крашенинников.

Для решения этой проблемы предлагается ввести новый вид обязательного социального страхования - на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.

Расходы на выплату данного страхового обеспечения понесет Фонд социального страхования. При этом средства на выплаты будут формироваться за счет уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования.

Важно, что тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем.

Фото: Waldemarus / iStock
Число добровольных банкротов выросло до 13,31 тысячи человек

- То есть, увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдет, - заверил глава комитета.

Тарифы страховых взносов, подлежащих уплате работодателем, будут распределяться так: на обязательное пенсионное страхование - 26%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%. При этом на обязательное медицинское страхование пойдет 5,1%, а на обязательное социальное страхование на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя - 0,02%.

Такие тарифы предлагаются с учетом вероятности наступления социальных страховых рисков, а также возможности исполнения страховых обязательств.

По статистике, которую привели в комитете, общее число банкротств растет. За первый квартал 2019 года количество предприятий-банкротов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%, а по сравнению с таким же периодом 2014 года - на 9,9%.

- Включение в систему основных государственных гарантий таких выплат, как компенсация работникам задолженности по зарплате в случае банкротства работодателя, позволит защитить конституционные права граждан и улучшить их социальное положение, - резюмировал парламентарий.

Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума Социальные страховые взносы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва заявила о схожести позиций Зеленского и Порошенко
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Пушков: Генсек ОБСЕ надеется на новый старт в отношениях России и Украины
В Госдуме назвали надуманным предлог Эстонии для продления санкций
Чиновников будут штрафовать за обман