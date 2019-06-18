Работникам гарантируют зарплату при банкротстве предприятия

Разработан механизм страхования зарплат на случай банкротства работодателя. Предложения депутатов по этому поводу направлены в правительство РФ для получения заключения.

Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по гос строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Пакет законопроектов, считают в комитете, позволит защитить права граждан на оплату труда в случае банкротства работодателя.

Согласно нынешним нормам, в таком случае требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым договорам, удовлетворяются во вторую очередь. В первой очереди - требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.

- На практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется, - отметил Крашенинников.

Для решения этой проблемы предлагается ввести новый вид обязательного социального страхования - на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя.

Расходы на выплату данного страхового обеспечения понесет Фонд социального страхования. При этом средства на выплаты будут формироваться за счет уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования.

Важно, что тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем.

- То есть, увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдет, - заверил глава комитета.

Тарифы страховых взносов, подлежащих уплате работодателем, будут распределяться так: на обязательное пенсионное страхование - 26%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%. При этом на обязательное медицинское страхование пойдет 5,1%, а на обязательное социальное страхование на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя - 0,02%.

Такие тарифы предлагаются с учетом вероятности наступления социальных страховых рисков, а также возможности исполнения страховых обязательств.

По статистике, которую привели в комитете, общее число банкротств растет. За первый квартал 2019 года количество предприятий-банкротов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%, а по сравнению с таким же периодом 2014 года - на 9,9%.

- Включение в систему основных государственных гарантий таких выплат, как компенсация работникам задолженности по зарплате в случае банкротства работодателя, позволит защитить конституционные права граждан и улучшить их социальное положение, - резюмировал парламентарий.