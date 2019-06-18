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18.06.2019 21:20
Рубрика: Общество

Обычное травянистое растение оказалось эффективным против гепатита С

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи случайно обнаружили противовирусное действие силибинина, основного компонента расторопши - лекарственного растения, которое имеет многовековую историю медицинского применения. Клинические испытания также показали, что активный ингредиент расторопши даже действует против гепатита С, пишет Forschung.

О полезнейших свойствах расторопши многое известно фитотерапевтам. Врачи назначают это лекарственное растение как вспомогательное средство при многих заболеваниях.

Фото: pixabay.com
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Например, расторопша эффективна при интоксикациях, нарушении работы почек, сахарном диабете, способствует регенерации печени при любом ее повреждении, стимулирует поврежденные клетки печени для регенерации, оказывает противовоспалительное действие при самых различных заболеваниях, улучшает пищеварение, нормализует состав желчи. Это обусловлено, в частности, входящими в состав плодов расторопши активными веществами.

Но факт, что активные вещества расторопши также обладают противовирусным действием и могут даже использоваться для лечения гепатита С, для ученых стал своего рода сюрпризом. Профессор Питер Ференци из Венского медицинского университета (Австрия) называет открытие, сделанное им и его командой, случайным совпадением.

"На самом деле мы хотели проверить совсем другую гипотезу с помощью небольшого клинического испытания. Мы хотели показать, что силибинин, основной компонент экстракта расторопши, снижая окислительный процесс клеток печени, увеличивает эффект стандартной терапии интерфероном", - говорит Ференци. Но ученым не удалось продемонстрировать антиоксидантные свойства силибинина, зато проявился его противовирусный эффект. Чтобы описать поразившие их результаты, они провели клиническое "пилотное" исследование, в результате которого сделали вывод: силибинин "демонстрирует существенный противовирусный эффект".

Фото: iStock
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В эксперименте участвовали 20 человек, в лечении которых не наблюдалось позитивной динамики. Пациентов разделили на четыре группы и в течение двух недель им вводили разные концентрации силибинина: 5, 10, 15 или 20 мг силибинина на килограмм массы тела. Исследователям удалось подтвердить противовирусное действие экстракта расторопши. При самой высокой дозе количество вирусов составляло только одну тысячную от исходного уровня. Кроме того, у семи из 20 пациентов эффект силибинина длился двенадцать недель. Однако, подчеркивает ученый, активное вещество расторопши рассматривается лишь в качестве дополнения к стандартной терапии.

Общество Природа Общество Наука
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