Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов

На время проведения выпускных балов в центральной части города изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает центр организации дорожного движения Москвы.

По данным ведомства, изменения в схеме движения транспорта связаны с проведением бала "Выпускник".

Так в четверг, 20 июня, с 15:00 до 19:30 ограничат движение по одной полосе на Моховой улице. А с 21:00 до окончания мероприятия полностью закроют для проезда Ильинку. В этот же день с 23:45 до начала следующего дня будут закрыты для проезда Москворецкая улица и улица Варварка, Кремлевская и Москворецкая набережные и Большой Москворецкий мост.