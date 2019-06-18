Директор Фонда кино прокомментировал нападение на себя

Директор Фонда кино Вячеслав Тельнов раскрыл подробности произошедшего накануне нападения на себя со стороны неизвестного злоумышленника.

Как заявил Тельнов в интервью "Вечерней Москве", нападавший был одет во все темное и носил наушники и светлые кроссовки. При этом он не пытался ограбить его или что-то сказать.

"Просто подбежал и нанес два удара, затем сделал два снимка и убежал", - рассказал директор Фонда кино. По его словам, предположений о том, кто бы это мог быть, у него нет.

"Думаю, что это заказ, правда, из какой области - работа, быт - понятия не имею", - заявил Тельнов.