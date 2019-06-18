Как выбрать клинику для лечения по полису обязательного медстрахования

Страховой принцип работы здравоохранения предполагает ежемесячное поступление средств в Фонд обязательного медицинского страхования. Добросовестные работодатели таким образом заботятся о здоровье сотрудников, а индивидуальные предприниматели - о своем собственном. Однако большинство граждан полисом обязательного медицинского страхования пользуется исключительно в государственных учреждениях и зачастую совершенно спокойно относится к просьбам медиков доплатить за обследование или приобрести лекарства. Наряду с этим некоторые пациенты обращаются в частные клиники - и получают помощь не за деньги, а по полису. Пока подобные случаи - скорее исключение, нежели правило. Как складывается ситуация с государственно-частным партнерством в медицине, выясняла корреспондент "РГ".

"Выбери меня"

Коммерческие медицинские кабинеты в регионах Черноземья множатся как грибы после дождя. Некоторые, не поработав и года, закрываются, другие принимают пациентов годами. Эксперты справедливо утверждают, что люди идут не в клинику, а к конкретному врачу. Сами медики уверены - чем комфортнее условия для работы, тем эффективнее помощь пациенту.

Не секрет, что частные клиники зачастую получают лучших выпускников медицинских вузов, оснащены по последнему слову техники, первыми внедряют новые технологии и постоянно обновляются в стремлении угодить пациенту.

В Белгородской области, к примеру, много лет назад стали поддерживать частную медицину. Все больше крупных медцентров работает по системе ОМС, а один из инвесторов открыл поликлинику, которая оказывает услуги исключительно по полису. Для успешного старта не потребовалось даже рекламной кампании: сарафанное радио быстро распространило информацию, и многие белгородцы постарались прикрепиться к этому учреждению. Впрочем, другие клиники тоже стремятся завоевать "страхового" клиента наряду с оказанием платных услуг. И это уже никого не смущает, ведь в государственных учреждениях прайс-листы с расценками на обследования и процедуры тоже стали привычными, а понятие "регистратура" практически кануло в Лету. На ее месте теперь "ресепшен".

Все только начинается

В соседней Курской области ситуация другая. Здесь частная медицина только начинает развиваться и требует больших инвестиций. К примеру, многофункциональный центр "Медассист" предлагает широкий спектр услуг - от традиционного приема узких специалистов до высокотехнологичных операций с минимальным вмешательством в организм, и действует в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве с администрацией Курской области.

Однако, если бы у каждого курянина была полная свобода выбора, мало кто ломал бы голову над тем, как записаться на прием к участковому врачу по полису обязательного медицинского страхования. Но работа в системе ОМС для частных клиник сегодня строится исходя из выделенных квот, а их объем по сравнению с госбольницами мизерный.

- Наш центр включен в систему оказания помощи по системе госгарантий, - рассказывает генеральный директор ГК "Медассист" Леонид Конорев. - Но существует проблема: поскольку денежных средств в этой системе не хватает, получается, что мы хоть и готовы оперировать и лечить пациентов, но не можем.

Представители бизнес-сообщества готовы оказывать как можно больше медицинских услуг по линии ФОМС, в том числе высокотехнологичную помощь

В том, что потребность в услугах центра велика, можно убедиться уже около регистратуры. Людей много, только напряжения, которое обычно возникает в холле традиционной поликлиники, нет. Здесь даже не пахнет больницей - во всех смыслах этого слова. Персонал вежливый, около кабинетов докторов - человека два-три максимум. Если перечислять, каким больным здесь могут помочь, не хватит газетной полосы: всего центр оказывает свыше двух тысяч видов медуслуг по 120 направлениям. Некоторые сложные операции в Курской области могут провести исключительно в этой клинике, в том числе и бесплатно.

- К примеру, когда необходимо стентирование сосудов либо хирургическое вмешательство, один пациент может за эту операцию заплатить, а второй - нет. Но за обоих делают отчисления в Фонд ОМС, - рассуждает Леонид Конорев. - Так почему они не могут выбрать клинику, которой доверяют, и сделать эти операции за счет фонда?

Такой же вопрос наверняка возникает и у пациентов. Госпитализация в эту клинику предполагает почти санаторное времяпрепровождение. Уютные палаты, диетическое питание, которое само по себе лекарство, терраса, где можно подышать свежим воздухом и выпить чаю. За это можно ничего не платить, если нет потребности в условиях повышенной комфортности: индивидуальном холодильнике в палате да надежном сейфе.

Выгода для бюджета

О комфорте говорят и курские власти. По словам врио главы региона Романа Старовойта, государственно-частное партнерство в медицине стоит развивать. Пусть коммерческие центры предоставляют пациентам услуги, которые нельзя получить в государственных, и создают особые условия за отдельную плату. Параллельно здесь намерены вкладывать в модернизацию государственной системы здравоохранения максимально возможные суммы.

Представители бизнес-сообщества, в свою очередь, готовы оказывать как можно больше услуг, в том числе и в рамках высокотехнологичной помощи. К примеру, оборудование центра урологии "Медассиста" приятно удивило профессора, заведующего кафедрой урологии и андрологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Сергея Котова. Он отметил и профессионализм специалистов центра, подчеркнув, что качество оказания урологической помощи в Курске составляет конкуренцию столичным клиникам.

Также здесь открыто отделение эндоваскулярной хирургии, где выполняются операции на сосудах сердца, так называемое стентирование. Вмешательства проходят практически без разреза, а стенты с лекарственным покрытием позволяют сократить время восстановления пациента после таких вмешательств. И эту высокотехнологичную помощь центр оказывает людям бесплатно и готов наращивать объемы - необходимо просто дать такую возможность.

Руководитель курского Центра ядерной медицины, председатель правления региональной Ассоциации врачей и руководитель мастерских проектов, посвященных здравоохранению, Сергей Шевченко приводит еще один пример государственно-частного партнерства.

- Каждый год в области регистрируется пять тысяч новых случаев онкологических заболеваний, и столько же пациентов заканчивают радикальное лечение, - рассказывает он. - Но одно исследование на нашем оборудовании позволяет оценить жизнеспособность раковых клеток до терапии и после. Мы уже через два курса можем сказать, насколько эффективен процесс лечения.

Пока в государственных клиниках такого оборудования нет, да и нужно ли оно, если онкодиспансер тесно сотрудничает с Центром ядерной медицины? Сергей Шевченко подчеркивает, что без такой синергии между государственным и частным учреждением сегодня не обойтись. И расхожее мнение, что частная медицина отбирает определенный объем финансирования у государственной, в корне не верно.

- Пока все работает гармонично: врач первичного звена выявил болезнь, онкологи подтвердили, мы провели свое исследование, а в диспансере начали комплексное лечение, - говорит он. - Главная задача и государственных, и частных клиник - работать для пациента. Важно слышать друг друга: тогда непонимания и противопоставления коммерческих клиник и государственных попросту не возникнет. Нельзя не учитывать, что частная организация окажет услугу качественнее, ведь производительность труда там выше. В таких центрах, к примеру, врач проводит 50 сеансов ультразвуковой диагностики и успевает по каждому выдать заключение. А в государственных есть норма, и превышать ее никто не заинтересован.

Между тем

В частных клиниках отмечают, что полностью переводить медицину на коммерческие рельсы нельзя: ведь если кто-то из участников рынка решит уйти, граждане могут остаться вовсе без помощи. Однако пока эта сфера только на этапе становления, важно справедливо распределить объем работы: так, чтобы у пациента был выбор - заплатить из Фонда ОМС государственной клинике или частной. Бизнес, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы качество услуг всегда оставалось на высоте, а бюджетные средства были бы сэкономлены. Тот же "Медассист" может обеспечить выездной врачебный прием в отдаленных селах: у компании есть мобильный комплекс для обследований. А в будущем - когда построят еще один корпус центра - здесь будут оказывать экстренную помощь наряду с государственными учреждениями. При этом из бюджета не надо тратить средства ни на строительство клиники, ни на закупку дорогостоящего оснащения, ни на его обслуживание. Если система будет выстроена на основе интересов пациента, государственно-частное партнерство в области медицины ждет большое будущее.