Калужского ветерана поздравили со 100-летием

Председатель комитета по вопросам социального развития городской думы города Калуги Марина Ставиская поздравила со столетним юбилеем ветерана Левкия Анатольевича Комзикова.

Левкий Анатольевич Комзиков родился в Калуге 16 июня 1919 года, окончил десять классов в школе №3 и поступил в 1937 году в Ленинградский военно-механический институт. Со студенческой скамьи добровольцем ушел защищать Ленинград от фашистов. Затем воевал на разных фронтах, победу встретил в Восточной Германии, недалеко от Кенигсберга.

Несмотря на солидный возраст, Левкий Анатольевич сохранил великолепную память и увлекательно рассказывает о том, как еще мальчишкой повстречался на улице с Циолковским, как вместе с друзьями бегал смотреть на первый легковой автомобиль, появившийся в Калуге, как в городе появился первый регулярный пассажирский маршрут до железнодорожного вокзала.

"Это живая история нашей страны, нашего города. Левкий Анатольевич прожил целый век, у него была нелегкая жизнь, как у многих, на чью долю выпали страшные военные годы, - поделилась своими впечатлениями от встречи с этим уникальным человеком депутат Марина Ставиская. - Благодаря ветеранам мы сегодня живем, это пример для всех нас, для наших детей и внуков. С каждым годом в живых остается все меньше свидетелей того времени и мы гордимся, что ходим по одной земле с защитниками Родины, потому что следующим поколениям этого уже не достанется!"