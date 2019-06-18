Жители Костромской области имеют право на определенных условиях получать древесину бесплатно. Большинство относятся к лесу бережно, но попытки поправить свое финансовое положение за счет государственных лесничеств все же встречаются. В ряде районов области лес на корню превратился в подобие местной "валюты".

Кубометры за долги

В Шарьинском районном суде начались слушания по делу о нецелевом использовании древесины. С иском к местному жителю обратился районный прокурор, который потребовал взыскать с него в пользу государства больше ста тысяч рублей в качестве неустойки за неправильно использованный лес.

Как рассказала "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова, при проверке выяснилось, что в 2016 году Шарьинское лесничество заключило с местным жителем договор купли-продажи лесных насаждений. Ему выделили 75 кубометров леса для ремонта дома и хозпостроек. "Статьей 8 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане на основании договоров купли-продажи лесных насаждений вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. При этом древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами", - пояснили в надзорном ведомстве. Однако при проверке выяснилось, что из 75 кубометров леса, полученных от государства, шарьинец больше половины использовал не по назначению. Вместо заявленного ремонта сарая и дома он около 50 кубометров передал родственнику в счет уплаты долга.

Закон "О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области", принятый в 2007 году, очень востребован среди жителей региона, особенно в сельской местности. "В 2009 году граждане заключили с лесничествами 9761 договор купли-продажи с объемом заготовки древесины 256,4 тысячи кубометров. Год спустя эта цифра составила 14720 и 451,2 соответственно. В 2016-2018 годах было заключено 7390 договоров купли-продажи лесных насаждений с объемом заготовки 503 тысячи кубометров древесины", - рассказали в Костромской облдуме.

По данным мониторинга, большая часть древесины идет на отопление жилья, к которому не подведен природный газ. Значительная часть приходится на ремонт и реконструкцию жилых домов и хозпостроек. Больше всего леса заготавливают жители Поназыревского, Шарьинского, Судиславского, Антроповского и Вохомского районов.

Штраф за излишки

Бесконтрольно пользоваться дешевым лесом нельзя. Но один раз в 30 лет жители региона имеют право получить от государства до 200 кубометров древесины на семью для строительства жилья. Если семья многодетная, то объем могут увеличить до 250 кубометров. Кроме этого, каждые десять лет можно получить до 25 кубометров на ремонт дома и хозпостроек. Для многодетных семей норматив составляет 32 кубометра. В дополнение к этому ежегодно можно заготавливать до 25 кубометров на дрова для отопления жилья, бань и садовых домиков. Если же дом пострадал от пожара или других стихийных бедствий, то местные власти и лесничества выделяют лес по заявлениям жителей для восстановления жилья вне очереди.

Один раз в 30 лет жители региона могут получить до 200 кубометров древесины для строительства жилья, а в год - до 25 кубов

При самостоятельной заготовке леса кубометр сосны, в зависимости от качества и категории, обойдется заявителю от 5,8 до 216 рублей, березы - от 1,4 до 108,3 рубля, осины - от 0,3 до 21,6 рубля. Древесина, заготовленная профессиональными лесорубами, будет стоить заказчику в среднем в 10-15 раз дороже. Заявка на выделение леса на корню рассматривается 20 дней, после этого в течение недели готовится проект договора купли-продажи. Как только заявитель его подписал и оплатил, он может ехать на делянку. После завершения рубки ее необходимо очистить. Затем участковый лесничий составит акт о фактических объемах заготовки, породах деревьев и о соответствии рубки договору купли-продажи.

Чтобы пресечь незаконную торговлю делянками, депутаты ввели в областной Кодекс об административных правонарушениях специальную статью, которая предусматривает выплату не только штрафа, но и неустойки в десятикратном размере от стоимости незаконно заготовленной древесины. Как пояснили в облпрокуратуре, за минувший год только по искам надзорного ведомства за нецелевое использование древесины в Шарьинском и Солигаличском районах области с нарушителей в пользу департамента лесного хозяйства суды взыскали 262 тысячи рублей в качестве неустойки.

Всего же за 2018 год сотрудникам надзорного ведомства удалось выявить 270 нарушений в лесной сфере. По 26 искам о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду, нарушители заплатили больше четырех миллионов рублей. Самыми крупными по суммам выплат оказались иски против нечестных дельцов в Мантуровском, Чухломском и Буйском районах области, незаконно вырубивших большие делянки. В надзорном ведомстве уточнили, что в этих случаях речь идет уже не о заготовке древесины для собственных нужд, а о самом настоящем подпольном бизнесе, на который чиновники почему-то закрывают глаза.

Пикник на поляне

По данным прокуратуры области, в этом году "выявили факты ненадлежащего контроля в лесах" на территории Кологривского, Межевского, Островского, Галичского и Мантуровского районов. Местные лесничества не следили за соблюдением условий договоров купли-продажи лесных насаждений, не проверяли целевое использование древесины и никак не наказывали тех, кто нарушал условия договоров. "Например, ОГКУ "Кологривское лесничество" не приняло меры к устранению нарушений лесного законодательства четырьмя гражданами, которые не в полном объеме выполнили условия заключенных с ними договоров. Лесничеством в отношении указанных граждан не взыскана неустойка, в отношении трех человек не решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. В связи с допущенными нарушениями директору ОГКУ "Кологривское лесничество" внесено представление", - сообщили в прокуратуре.

За незаконную торговлю древесиной предусмотрены штраф и крупная неустойка

В Вохомском районе директор местного лесничества заставил шестерых арендаторов лесных участков провести лесовосстановление только после представления прокурора. А на территории Мантуровского, Межевского, Кадыйского и Павинского районов сразу 14 лесопользователей были уличены в том, что не занимаются противопожарным обустройством лесов, предусмотренным договорами аренды участков.

В начале мая жители Костромского муниципального района разместили в соцсетях фотографии варварского освоения лесов вблизи населенных пунктов. После сплошной рубки леса близ деревни Митеньконо на территории Кузнецовского сельского поселения арендаторы оставили делянки в ужасающем состоянии.

"Такими теперь принято оставлять делянки после сплошной рубки леса. По словам арендатора, осенью здесь "проведена вспашка" и в этом году запланирована посадка саженцев. И действительно, борозды здесь встречаются! Правда, они больше похожи на траншеи. И расстояние между ними приличное. Такие арендаторы - хуже короеда: пришли, отъелись, сняли сливки, а после них - хоть трава не расти", - возмутились местные жители.

В прокуратуре признали, что такие проблемы есть не только в окрестностях областного центра. На территории Судиславского, Островского, Солигаличского, Кологривского, Парфеньевского и Галичского районов лесничих уличили в том, что они вовремя не проводили осмотры лесосек и не проверяли работу арендаторов-нарушителей. С начала года (по данным на конец мая) прокуроры выявили в лесах уже 65 нарушений, внесли 19 представлений. Шестеро нарушителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем

В региональном департаменте лесного хозяйства, в который редакция "РГ" обратилась с запросом, сообщили, что с начала года в рамках лесного и пожарного надзора специалисты на территории региона провели 2056 патрулирований лесных участков. "По результатам проведенных мероприятий за нарушения требований действующего законодательства к административной ответственности привлечено 149 лиц, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 27, за нарушение правил использования лесов - 117, за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений - три, за нарушение правил санитарной безопасности в лесах и самовольное занятие лесных участков - по одному. Назначено 118 штрафов на общую сумму 1,922 миллиона рублей. В доходную часть бюджета с учетом штрафов, назначенных в прошлые периоды, взыскано 2,836 миллиона рублей", - пояснили в департаменте.

Справка РГ

По запасам древесины Костромская область находится на шестом месте в европейской части России и на первом - среди регионов ЦФО. Леса занимают более 74 процентов территории области, общий запас древесины составляет 715 миллионов кубометров, а площадь лесного фонда - 4,5 миллиона гектаров. Расчетная лесосека превышает 11 миллионов кубометров. В лесной отрасли региона работают около 600 предприятий, на которых трудится пятая часть всего населения, занятого в сфере промышленного производства региона. В общей структуре промышленного производства доля деревообработки составляет порядка 16 процентов, а доля лесной продукции в товарной структуре экспорта региона достигает 80 процентов.