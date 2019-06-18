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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии

Новичок "Локомотива" Серкейра Мурило (слева) и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе (справа). Фото: Официальный сайт "Локомотива". Новичок "Локомотива" Серкейра Мурило (слева) и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе (справа). Фото: Официальный сайт "Локомотива".
Новичок "Локомотива" Серкейра Мурило (слева) и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе (справа). Фото: Официальный сайт "Локомотива".

Футбольный клуб "Локомотив" заключил пятилетнее соглашение с защитником олимпийской сборной Бразилии Серкейрой Мурило, прежде выступавшим на родине за "Крузейро", сообщается на официальном сайте московской команды.

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Бразильский новичок будет выступать за железнодорожников под 27-м номером.

"Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" я приехал для того, чтобы выигрывать - хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко, долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль - очень понравилось. Я знаю, что "Локо" - это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость", - сказал Серкейра Мурило.

Серкейра Мурило является воспитанником "Крузейро", за основную команду дебютировал в 2017 году. В составе клуба он стал двукратным обладателем Кубка Бразилии. В активе 22-летнего Серкейры Мурило два матча за олимпийскую сборную Бразилии.

Также во вторник тульский "Арсенал" объявил о продлении контракта с 27-летним российским защитником Максимом Беляевым. Как сообщается на официальном сайте "оружейников", новое соглашение рассчитано на два года.

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