Московские одиннадцатиклассники 20 июня попрощаются со школой. Главный выпускной вечер столицы по традиции пройдет в парке Горького. На главную сцену вместе со звездами российского шоу-бизнеса выйдут и молодые музыканты. Имена счастливчиков уже известны - лучших артистов отобрали через кастинг.

Как рассказали "РГ" в Московском продюсерском центре, молодые звезды подали более 300 заявок, до прослушиваний добрались 20 конкурсантов. Кастинг в Центре культуры и искусств "Щукино" растянулся на четыре часа. Члены жюри, в основном известные продюсеры, выбрали четырех финалистов. Это группа "Давинчи", TONEVA, KISA и АРСЕНИЯ. Все выступят в парке Горького. Пятерка счастливчиков сложилась разношерстная. Поют и играют в разных стилях: от инди-попа до R&B и рока.

Гонораров артисты не получат. Для них важнее громко заявить о себе. Ну и засветиться в прямом эфире телеканала "Музыка Первого", который будет транслировать концерт. Например, пятеро парней из группы "Давинчи" - вокалист, барабанщик, клавишник, гитарист и басист - мечтают собрать стадион. Пока же колесят по стране, выступая в клубах и на крупных московских праздниках. Не раз участвовали в телепроектах. Из громких - шоу "Песни на ТНТ" и "Фактор А". В августе представят Россию на международном конкурсе "Новая волна", который пройдет в Сочи. По словам музыкантов, песни пишут и продюсируют сами. Некоторые клипы уже крутятся на музыкальных каналах.

Ксения Лебедева, выступающая под сценическим псевдонимом АРСЕНИЯ, тоже частая гостья на профессиональных конкурсах и фестивалях. За право спеть на главном выпускном Москвы сражается три года подряд. На этот раз удача повернулась к ней лицом. "Мой слушатель - молодежь от 18 до 30 лет. И это меня нисколько не удивляет: много песен о разбитой и счастливой любви, - рассказала певица. - Самое интересное - слушают меня и женщины, и мужчины. Причем в соотношении 50 на 50".

Кстати

Главный школьный выпускной Москвы пройдет в ночь с 20 на 21 июня. Место традиционное - парк Горького. Детей с окончанием школы поздравят Feduk, Егор Крид, Ольга Бузова, Burito, Анна Седокова, Елена Темникова и другие популярные артисты, которых выбрали сами школьники. Всего выступят 40 исполнителей, групп и диджеев. Попрощаться со школой придут 22 630 выпускников. Парк в день выпускного закроют для посетителей - попасть на его территорию можно будет только при наличии наручного браслета с QR-кодом.