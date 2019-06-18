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18.06.2019 08:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва - Пекин: Для защиты окружающей среды нужна умная экология

Текст: Любовь Проценко
Буквально спустя неделю после визита в Москву главы Китая Си Цзиньпина в Пекин отправилась делегация правительства российской столицы. Ее цель - обсудить ход реализации программы сотрудничества двух городов, подписанной на 2018- 2020 годы.
Фото: Любовь Проценко/РГ Фото: Любовь Проценко/РГ
Фото: Любовь Проценко/РГ

Прилетев вчера вечером, сегодня москвичи с раннего утра отправились посмотреть, что же интересного в управлении мегаполисом у партнеров, что может пригодиться и в своем городском хозяйстве? Поездка в район Пекина Тончжоу для знакомства с одной из крупнейших инновационных компаний оказалась чрезвычайно полезной, поделился позже впечатлениями с корреспондентом "РГ" заместитель префекта Северо-Восточного округа Борис Андреев.

Фото: Flickr.com
Названы самые чистые регионы России

О том, какое важное значение придается работе этой компании в Китае, можно судить по фотографии, где председатель КНР стоит в окружении ее сотрудников: Си Цзиньпин лично бывал здесь и высказал заинтересованность государства в ее деятельности. Как рассказала вице-президент Лиан Ян, "Rockontro" известна своими достижениями в инновационных технологиях и услугами интернета вещей, исследованиями в области искусственного интеллекта и анализом больших данных. Причем, все ее разработки направлены главным образом на практическое применение в решении самых важных проблем как для Пекина, так и всего Китая. Таким приоритетом сейчас является охрана окружающей среды. И это можно понять. Даже в такой солнечный день, как сегодня, голубого неба над Пекином не увидишь - оно подернуто дымкой. А бывает смог и гораздо гуще, что вынуждает жителей города почти круглый год ходить в масках. Говоря о том, что борьба за чистоту воздуха уже дает свои плоды, Лиан Ян рассказала корреспонденту "РГ": "Несмотря на то, что наш район Тончжоу расположен на юге и роза ветров несет сюда все загрязнения, атмосфера в этой части города улучшается в среднем за 30 процентов в год". Помогает же в этом умная экология, внедрением которой и занимается наша компания".

Как же она выглядит, эта умная экология? "Двух государственных инспекций, которые раньше занимались замерами качества воздуха в Пекине, конечно же, было недостаточно. Поэтому по нашему предложению городские власти оснастили видеокамерами и регистраторами для замеров выбросов сначала 150 машин такси, а потом еще большое количество городских автобусов. Эти приборы не только каждые три секунды дают данные по качеству воздуха на компьютер компании, но и в режиме онлайн позволяют выявить виновника загрязнения".

Фото: Виктория Матвейчук
Российские ученые определят загрязнение атмосферы в режиме онлайн

Природоохранным инспекторам остается только немедленно выехать на место и наказать виновных. Меры же административного и экономического воздействия на нарушителей так велики, что загрязнители окружающей среды сами заключают с компанией договоры, чтобы с одной стороны иметь полную картину воздействия предприятия на экологию, а с другой - получить рекомендации молодых инноваторов, как справиться с проблемой.

"У нас эти технологии, каждая в отдельности, тоже есть, - рассказал "РГ" Борис Андреев. - Например, в сфере ЖКХ наш ситуационный центр видит каждую машину ЖКХ, работающую на уборке улиц. Когда вышла, с какой скоростью идет, а значит, метет ли, скажем, тот же пылесос или просто катается, сжигая бензин. Но китайцы сумели соединить воедино разные, до сих пор отдельно существовавшие технологии, и это, безусловно, интересно и для Москвы".

И в самом деле, вспомним, с каким трудом в российской столице каждый раз приходится искать виновника очередного выхлопа запаха серы в воздух! Каждый потенциальный загрязнитель открещивается - не я! "Система блокчейн легко преодолевает административные барьеры, с помощью которых и в Китае ведомства пытаются нередко скрыть информацию и истинное положение вещей, - рассказала Лиан Ян. - Данные, которые содержатся в облаке, не скроешь".

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая
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