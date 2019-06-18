Москва перейдет на раздельный сбор мусора 1 января

Новости

Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 21:11
На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 20:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москва перейдет на раздельный сбор мусора 1 января

Текст: Александр Мелешенко
Первый этап перехода к раздельному сбору мусора будет реализован в Москве к 1 января следующего года. На контейнерных площадках возле жилых домов города появятся контейнеры для вторичного сырья - в них нужно будет выбрасывать пластик, стекло, бумагу, картон, алюминиевые банки и другие отходы, пригодные для переработки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Остальной мусор по-прежнему нужно будет складывать в существующие контейнеры. Соответствующее постановление сегодня принял президиум столичного правительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: iStock
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю

Согласно документу, контейнеры для вторсырья должны появиться во дворах не позднее 31 декабря 2019 года. Такая же схема сортировки будет внедрена и в учреждениях социальной сферы. Кроме того, присоединиться к ней могут магазины и другие объекты - этот вопрос будет проработан, сказано в постановлении.

Действующие уже сейчас в разных районах столицы пилотные системы раздельного сбора мусора сохранятся. Их опыт может быть использован при переходе ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в мегаполисе.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства городское правительство дало несколько поручений в связи с новым постановлением - ведомство должно заключить допсоглашения к действующим госконтрактам на вывоз отходов и проинформировать москвичей о нововведениях.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским