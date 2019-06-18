Москва перейдет на раздельный сбор мусора 1 января

Первый этап перехода к раздельному сбору мусора будет реализован в Москве к 1 января следующего года. На контейнерных площадках возле жилых домов города появятся контейнеры для вторичного сырья - в них нужно будет выбрасывать пластик, стекло, бумагу, картон, алюминиевые банки и другие отходы, пригодные для переработки.

Остальной мусор по-прежнему нужно будет складывать в существующие контейнеры. Соответствующее постановление сегодня принял президиум столичного правительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, контейнеры для вторсырья должны появиться во дворах не позднее 31 декабря 2019 года. Такая же схема сортировки будет внедрена и в учреждениях социальной сферы. Кроме того, присоединиться к ней могут магазины и другие объекты - этот вопрос будет проработан, сказано в постановлении.

Действующие уже сейчас в разных районах столицы пилотные системы раздельного сбора мусора сохранятся. Их опыт может быть использован при переходе ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в мегаполисе.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства городское правительство дало несколько поручений в связи с новым постановлением - ведомство должно заключить допсоглашения к действующим госконтрактам на вывоз отходов и проинформировать москвичей о нововведениях.