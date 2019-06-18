Главными итогами Петербургского Международного экономического форума в регионах традиционно считают договоренности с инвесторами о строительстве или расширении промышленных площадок. Прошедший форум исключением не стал: подобных договоренностей немало. Однако наряду с заключением миллиардных соглашений в нынешнем году обсуждали совершенствование социальной инфраструктуры, повседневный комфорт людей и даже рождаемость.

ЖКХ и дороги

"Социальный акцент" обозначился с первого дня работы площадок ПМЭФ-2019. Не случайно предметом для обсуждения стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Примечательно, что необходимость модернизации этой сферы содержится во многих инвестсоглашениях. И чиновники, и представители бизнес-сообщества в итоге сошлись во мнении: главный результат их реализации - спокойствие и удовлетворенность людей.

К примеру, ПАО "Квадра" и администрация Липецкой области заключили соглашение о взаимодействии в сфере теплоэнергетики: оно предусматривает как финансирование обновления сетей, так и внедрение технологий, которые позволят липчанам минимизировать плату за отопление. В регионе еще помнят скандальную историю с платежками, в которых начисление за тепло в один месяц значительно увеличилось.

Курская область, в свою очередь, заключила договор софинансирования с государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ". Документ предусматривает модернизацию коммунальной инфраструктуры региона, причем из почти 104 миллионов рублей на эти цели фонд выделит более 62. За эти средства будут реконструированы в том числе тепловые сети в поселке имени Карла Либкнехта - та инфраструктура, которая вводилась в эксплуатацию еще в 1948 году.

- За долгие десятилетия сети изношены, и, конечно, здесь систематически происходят потери тепла и аварии. Я уверен, что, благодаря госкорпорации нам постепенно удастся решить наболевшие проблемы, - заявил после подписания документа врио главы Курской области Роман Старовойт.

Глава фонда Константин Цицин добавил, что это не просто инвестиция в бесперебойное теплоснабжение, но и гарантия снижения платежей.

- Важно, чтобы в поселке не отключали горячую воду ни на день, ни на неделю, ни на месяц, - заметил он. - Будем к этому стремиться и обязательно проверим, что получится в результате.

Курские дороги, которые с прошлой осени начали готовить к масштабным работам (сегодня их уже реконструируют на многих направлениях), тоже стали предметом переговоров на ПМЭФ. Администрация региона заключила соглашения о сотрудничестве с "Газпром нефтью": документ предусматривает "обеспечение дорожной отрасли высококачественными битумными материалами, моторными маслами и техническими жидкостями". Именно о качественно новых материалах и технологиях дорожного строительства сегодня говорят в регионе - как о единственно возможном пути модернизации транспортной инфраструктуры.

- Курская область заинтересована в увеличении объемов поставки современных качественных битумных материалов, - добавил Роман Старовойт. - В регионе началась реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря которому только в этом году предстоит отремонтировать более 80 километров автодорог курской агломерации. Сотрудничество с "Газпром нефтью" позволит выполнить все поставленные задачи в срок.

Долевое и индивидуальное

На ПМЭФ не обошли стороной резонансную тему обманутых дольщиков. В Липецкой области, несмотря на передачу большинства проблемных объектов новым застройщикам и первые новоселья участников долевого строительства, проблемы все равно остаются. Так, врио главы региона Игорь Артамонов в разговоре с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко затронул тему недостроя на улице 50-летия НЛМК в Липецке. Было предложено завершить строительство в том числе и за счет федеральной поддержки из бюджета, однако этот вопрос "требует детальной проработки".

Многодетные липецкие семьи могут получить кредит на строительство дома на льготных условиях - с последующим понижением ставки

В Липецкой области начали работать над пилотным проектом строительства индивидуального жилья (ИЖС). Игорь Артамонов рассказал, что удалось получить банковское финансирование для многодетных семей, которые до этого не могли даже фундамент заложить на бесплатно выделенных им участках. Однако властям приходится в экстренном порядке строить коммуникации в будущих микрорайонах ИЖС.

- На эти цели будет выделено порядка 160 миллионов рублей, - отметил Игорь Артамонов. - Виталий Леонтьевич Мутко обещал лично приехать и посмотреть на реализацию проекта, потому что он интересен и важен для всей России. Подобных проектов больше не реализуют нигде. Уже сейчас в Желтых Песках, где выделены участки для семей, заливается первый фундамент.

"Тут уже не законтрактуешься"

Комфорт повседневной жизни для большинства жителей Черноземья не представляется возможным без развитой спортивной инфраструктуры. Именно поэтому Роман Старовойт и министр спорта РФ Павел Колобков подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Оба отметили комплексный характер документа, ведь он предусматривает как развитие базовых для региона видов (в том числе адаптивный спорт), так и создание условий для укрепления здоровья каждого курянина.

- В частности, запланировано строительство легкоатлетического манежа в Курске, - отметил глава региона. - Мы подробно обсудили с министром варианты его финансирования. За счет средств областного бюджета такой проект реализовать тяжело, поэтому нам потребуется федеральное софинансирование. Я надеюсь, мы разработаем юридическую модель исполнения этого важного для региона объекта. Считаю, что сегодня самая важная задача в рамках общения с федеральными министерствами - максимально использовать все финансовые инструменты, которые предоставляет правительство страны. Пока мы не в полной мере готовы получать субсидии и трансферы.

Чиновники уверены, что современная социальная инфраструктура позволит изменить в лучшую сторону не только здоровье людей, но и их мышление. На одной из дискуссионных площадок Игорь Артамонов заговорил о рождаемости, отметив, что уже сейчас Липецкая область отстает на тысячу новорожденных от установленных ранее показателей.

- Люди боятся рожать, - заявил врио губернатора, чем вызвал искреннее удивление вице-премьера Татьяны Голиковой. Артамонов пояснил, что имеет в виду: результат реализации национальных проектов не всегда можно ощутить сразу же.

- Возьмем, к примеру, дороги - мы законтрактовались, и люди сразу почувствовали перемены к лучшему, - заметил он. - Но тут, в случае с рождаемостью, не законтрактуешься.

Пока же липчане, по словам врио главы региона, не могут спрогнозировать стабильное состояние собственных доходов на ближайшие годы. Тарифы растут, а заработная плата остается невысокой, и именно поэтому многие не спешат рожать детей.

Ответ на вопрос: "Как изменить тенденцию?" - нужно найти в том числе и в регионах.

Тем временем

Проблемам демографии и поддержке семей при рождении детей было посвящено совещание, которое провел в Воронеже полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Коффициент рождаемости в регионе - 1,3 - ниже, чем даже у соседей по округу, которые тоже не могут похвастаться достижениями в этой области.

- С 1990 года численность 16 регионов округа, не считая Москвы и Московской области - там совершенно другая динамика, снизилась почти на 15 процентов, или на 3,3 миллиона человек, - отметил полпред. - Конечно, на это повлиял ряд факторов. В 2017 году по отношению к 1990-му число первых рождений сократилось на 62 тысячи детей в год, и, как следствие, меньше становится вторых и последующих рождений.

На совещании обсудили разные формы поддержки семей - и финансовые, и нематериальные. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе работает компания-консультант, которая, как ожидается, даст свои рекомендации - как создать действенную систему мер в сфере демографии. Глава региона сообщил, что к осени она будет разработана.

- Мы очень внимательно изучили показатели Воронежской области, которые запланированы в нацпроекте "Демография", в рамках регионального проекта. У нас есть предложения и замечания, которые требуют оценки и органов власти, и общественности, - подчеркнул Игорь Щеголев.