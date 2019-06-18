Под Калугой на трассе М-3 в ДТП один человек погиб, четверо ранены

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" столкнулись Lada Samara и грузовая "Газель". В аварии погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель и еще три пассажира этой же машины получили травмы, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла на 279 километре автодороги М-3 в Думиническом районе в 3:12. Известно, что Samara, направлявшаяся в сторону Брянска, врезалась в попутный ГАЗ 27040. Предварительно, водитель легковой машины - 22-летний молодой человек - не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

В результате в аварии погиб 23-летний пассажир Lada. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель Samara, две 16-летние девушки и женщина. Водитель "Газели" не пострадал.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 17 человек и семь единиц техники, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.