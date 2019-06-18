Полиция раскрыла крупную кражу икон в подмосковном храме

Новости

Огород вместо фитнеса: какие мышцы можно прокачать, работая на грядках 09:00
Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе 08:56
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки 08:55
Не рассыпался: в России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом 08:33
Трамп потребовал у журналистов NYT раскрыть источник информации о кибератаках США на Россию 08:19
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в предательстве 08:10
В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки 08:10
Пять шагов к красоте: косметолог рассказала о подготовке к отпуску 08:08
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" сменит экипаж 08:00
Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО в Балтийском море 07:55
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс 07:41
Россия сократила вложения в госдолг США 07:38
Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США 07:38
Кардиологи назвали опасный для жизни ранний признак 07:20
Трамп проанонсировал массовую высылку мигрантов из США 06:45
США поверили в денуклеаризацию КНДР 06:27
Синоптики пообещали москвичам жару и грязный воздух 05:51
Мост на Сахалин и глубоководный порт оценили в 433 миллиарда рублей 05:02
Ученые: Нашествие медведей на города Ямала вызвано изменением климата 05:00
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток 04:55
На Сахалине началось движение пассажирских поездов по широкой колее 04:24
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге 04:17
Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа 03:16
США остановят помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу 03:07
В Якутске у самолета на старте отказало рулевое управление 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Видео: Как в атмосфере Земли плавятся спутники
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
18.06.2019 08:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция раскрыла крупную кражу икон в подмосковном храме

Текст: Наталья Козлова
Сегодня МВД России официально объявило о возвращении церкви украденных реликвий и задержании воров и организатора преступления, которое произошло еще в конце января.
Фото: Юрченко / РИА Новости Фото: Юрченко / РИА Новости
Фото: Юрченко / РИА Новости

Сами полицейские назвали кражу дерзкой.

Четверо ночью взломали замок входной двери православного храма в селе Кривцы Раменского района Подмосковья и отключили сигнализацию. Повредив резные колонны 18 века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.

Фото: iStock
В Башкирии нашли мужчину, "умершего" после кражи 22 млн рублей

Были еще украдены иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

Следственным управлением МУ МВД России "Раменское" возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Раскрывали преступление оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата.

В первые девять дней после взлома церкви в квартире перекупщика в Ярославле удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века.

Еще через неделю на Вернисаже в Измайлово нашли иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

Фото: iStock
В Пулково "Бонни и Клайда" задержали за кражи из ручной клади

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном округах Москвы были задержаны четверо подозреваемых. Один уже судимый - его отправили в камеру СЧИЗО, остальных под домашний арест. Потом поймали и отправили в камеру одного из заказчиков преступления, который скрывался в Калмыкии.

А 20 мая в одном из ГСК на улице Зорге Москвы задержали предполагаемого организатора преступления. Оказалось, что этот человек уже пять лет числится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками ГУУР МВД России.

В МВД говорят, что перед преступлением этот человек, чье имя пока не называют, четыре раза ездил в храм села Кривцы Раменского района Подмосковья - готовил кражу.

Интересные находки сделали сотрудники уголовного розыска во время обысков у задержанных. Были изъяты план-схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов.

- Руководство ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками МУ МВД России "Раменское" передали в храм найденные святыни, - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны опубликовало видео перехвата бомбардировщика ВВС США
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
Видео: Бортпроводницу подбросило к потолку во время турбулентности
Четыре человека пострадали во время чемпионского парада НБА в Торонто
В Киеве признали неготовность к диалогу с Донецком и Луганском