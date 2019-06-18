Полиция раскрыла крупную кражу икон в подмосковном храме

Сегодня МВД России официально объявило о возвращении церкви украденных реликвий и задержании воров и организатора преступления, которое произошло еще в конце января.

Сами полицейские назвали кражу дерзкой.

Четверо ночью взломали замок входной двери православного храма в селе Кривцы Раменского района Подмосковья и отключили сигнализацию. Повредив резные колонны 18 века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм.

Были еще украдены иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

Следственным управлением МУ МВД России "Раменское" возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Раскрывали преступление оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата.

В первые девять дней после взлома церкви в квартире перекупщика в Ярославле удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века.

Еще через неделю на Вернисаже в Измайлово нашли иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Северо-Восточном и Южном округах Москвы были задержаны четверо подозреваемых. Один уже судимый - его отправили в камеру СЧИЗО, остальных под домашний арест. Потом поймали и отправили в камеру одного из заказчиков преступления, который скрывался в Калмыкии.

А 20 мая в одном из ГСК на улице Зорге Москвы задержали предполагаемого организатора преступления. Оказалось, что этот человек уже пять лет числится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками ГУУР МВД России.

В МВД говорят, что перед преступлением этот человек, чье имя пока не называют, четыре раза ездил в храм села Кривцы Раменского района Подмосковья - готовил кражу.

Интересные находки сделали сотрудники уголовного розыска во время обысков у задержанных. Были изъяты план-схема подходов к церкви, 35 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов.

- Руководство ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками МУ МВД России "Раменское" передали в храм найденные святыни, - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.