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18.06.2019 21:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С облака видно все

Что дают мегаполисам умные технологии?
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 130(7888)
Спустя неделю после визита в Москву главы Китая Си Цзиньпина в Пекин отправилась делегация правительства Москвы. Цель ее - обсудить выполнение программы сотрудничества, принятой двумя городами на 2018-2020 годы.

Прилетев поздно вечером, с раннего утра москвичи отправились посмотреть, что же нового в городе-побратиме в управлении мегаполисом? Поездка в район Тунчжоу в одну из крупнейших инновационных компаний оказалась полезной.

Как рассказала вице-президент Лиан Ян, Rockontrol известен своими достижениями в инновационных технологиях. Причем разработки компании направлены на практическое решение самых важных проблем как в Пекине, так и в целом в Китае. Таким приоритетом сейчас является охрана окружающей среды. И это можно понять. Даже в такой солнечный день, как вчера, небо над Пекином было подернуто дымкой. Бывает смог и еще гуще, что вынуждает жителей ходить в масках. Но все-таки борьба за чистоту воздуха дает плоды. "Несмотря на то, что наш район расположен на юге и роза ветров несет сюда все загрязнения, атмосфера здесь улучшается в среднем на 30 процентов в год, - рассказала "РГ" Лиан Ян. - Помогает в этом умная экология, внедрением которой и занимается наша компания".

Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году

"Двух государственных инспекций, которые раньше занимались замерами качества воздуха в Пекине, было недостаточно, - продолжала она. - Поэтому по нашему предложению городские власти оснастили видеокамерами и регистраторами для замеров выбросов сначала 150 машин такси, а потом еще много городских автобусов".

Эти приборы не только каждые три секунды дают данные по качеству воздуха на компьютер компании, но и в режиме онлайн позволяют выявить виновника загрязнения.

"Китайцы сумели соединить воедино разные, до сих пор отдельно существовавшие технологии и это, безусловно, очень интересно для Москвы", - оценил увиденное Борис Андреев, зампрефекта Северо-Восточного округа Москвы, в котором расположены два крупных столичных технопарка. И в самом деле, вспомним, с каким трудом у нас каждый раз приходится искать виновника очередного выхлопа запаха серы в воздух! Каждый потенциальный загрязнитель открещивается - не я! "Система блокчейн легко преодолевает административные барьеры, с помощью которых и в Китае ведомства пытаются нередко скрыть информацию, - рассказала Лиан Ян. - Данные, которые содержатся в облаке, не скроешь".

Китайцы сумели соединить воедино разные, до сих пор отдельно существовавшие технологии

Впрочем, современными технологиями и умением использовать большие данные Москву не удивишь. Она успешно их применяет в сфере ЖКХ. Используются эти технологии и в организации дорожного в городе.

Об этом позже, во время встречи с администрацией Пекина, напомнил замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Илья Кузьмин. Партнеры в Китае готовы поучиться у москвичей - ведь пробки для них тоже беда.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая
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