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18.06.2019 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Текст: Ирина Рыбникова

В неприятную историю попал эстрадный певец Филипп Киркоров, возвращавшийся в Москву с гастролей из Болгарии. Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

В аэропорту Краснодара Boeing при посадке задел хвостом ВПП

Как рассказал сам певец журналистам радио "Говорит Москва", уже почти приземлившись, самолет стукнулся шасси о взлетно-посадочную полосу и ушел на второй круг.

"Было не очень, конечно, приятно и комфортно", - подчеркнул Киркоров.

Он отметил, что экипаж самолета действовал профессионально, стюардессы успокаивали пассажиров.

Происшествия ЧП Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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