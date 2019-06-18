Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

В неприятную историю попал эстрадный певец Филипп Киркоров, возвращавшийся в Москву с гастролей из Болгарии. Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Как рассказал сам певец журналистам радио "Говорит Москва", уже почти приземлившись, самолет стукнулся шасси о взлетно-посадочную полосу и ушел на второй круг.

"Было не очень, конечно, приятно и комфортно", - подчеркнул Киркоров.

Он отметил, что экипаж самолета действовал профессионально, стюардессы успокаивали пассажиров.