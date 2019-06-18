Новости

Слуцкий: РФ готова к попыткам размещения на Украине вооружения США 21:11
На Западе восхитились красотой крымских девушек 21:11
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом 21:07
Трамп назначил нового и.о. министра обороны США 21:05
В Подмосковье столкнулись девять автомобилей 21:02
Помпео: США будут защищать свои интересы в Персидском заливе 20:56
В Швеции повысили возраст присутствия пенсионеров на рынке труда 20:50
Юбилей Нахимовского училища в Петербурге отметят концертом 20:38
В Новороссийске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой 20:22
Пентагон выделит 250 миллионов долларов на военную помощь Украине 20:09
Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово 19:53
В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание 19:50
Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 20:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Краденое прятали на вернисаже

Полиция нашла и вернула Церкви похищенные иконы
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(7888)
Серьезное, особенно для верующих людей, преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России с коллегами из Московского уголовного розыска и муниципального управления МВД России "Раменское". Они нашли украденные в храмах старинные, особо почитаемые иконы.
Сыщики нашли иконы, несмотря на то, что грабители успели их продать. Фото: МВД.РФ Сыщики нашли иконы, несмотря на то, что грабители успели их продать. Фото: МВД.РФ
Сыщики нашли иконы, несмотря на то, что грабители успели их продать. Фото: МВД.РФ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что дерзкое преступление было совершено с 29 на 30 января. По ее словам, "четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм".

Ирина Волк рассказала, что "были похищены чтимые иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских". Полиция возбудила уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Понятно, что за возвращение святынь взялись особо подготовленные сотрудники угрозыска, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата. Это не только сыщики, но и настоящие искусствоведы.

И им действительно удалось выйти на след, причем спустя всего 9 дней с момента преступления. Кто понимает, согласится, что это рекордно минимальный срок. Ведь похищением столь ценных предметов искусства, культуры и культа тоже занимаются не дилетанты.

Фото: iStock
Квартиры защитят от краж с использованием цифровой подписи

Преступление готовится месяцами, а то и годами. Предметы исчезают в тайных коллекциях на десятилетия. Тем не менее, сыщикам за полторы недели удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни обнаружили в квартире перекупщика в Ярославле. А на вернисаже в Измайлово нашли иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

Четверых подозреваемых в краже, один из которых был ранее судим, задержали в Северо-Восточном и Южном округах Москвы. Чуть позже установили и заключили под стражу одного из заказчиков преступления, скрывавшегося в Калмыкии. И, наконец, 20 мая в одном из столичных гаражей на улице Зорге задержали предполагаемого организатора этого масштабного хищения. Кстати, он уже около 5 лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Известно, что он 4 раза ездил в храм села Кривцы Раменского района Подмосковья, видимо, на разведку, где планировал похищение и прорабатывал его детали.

Древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы. Именно там иконы и нашли сотрудники угрозыска.

Полицейские уже передали найденные иконы Церкви.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским