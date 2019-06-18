Серьезное, особенно для верующих людей, преступление раскрыли сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России с коллегами из Московского уголовного розыска и муниципального управления МВД России "Раменское". Они нашли украденные в храмах старинные, особо почитаемые иконы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что дерзкое преступление было совершено с 29 на 30 января. По ее словам, "четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм".

Ирина Волк рассказала, что "были похищены чтимые иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских". Полиция возбудила уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Понятно, что за возвращение святынь взялись особо подготовленные сотрудники угрозыска, которые специализируются на розыске похищенных предметов антиквариата. Это не только сыщики, но и настоящие искусствоведы.

И им действительно удалось выйти на след, причем спустя всего 9 дней с момента преступления. Кто понимает, согласится, что это рекордно минимальный срок. Ведь похищением столь ценных предметов искусства, культуры и культа тоже занимаются не дилетанты.

Преступление готовится месяцами, а то и годами. Предметы исчезают в тайных коллекциях на десятилетия. Тем не менее, сыщикам за полторы недели удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни обнаружили в квартире перекупщика в Ярославле. А на вернисаже в Измайлово нашли иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

Четверых подозреваемых в краже, один из которых был ранее судим, задержали в Северо-Восточном и Южном округах Москвы. Чуть позже установили и заключили под стражу одного из заказчиков преступления, скрывавшегося в Калмыкии. И, наконец, 20 мая в одном из столичных гаражей на улице Зорге задержали предполагаемого организатора этого масштабного хищения. Кстати, он уже около 5 лет находился в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Известно, что он 4 раза ездил в храм села Кривцы Раменского района Подмосковья, видимо, на разведку, где планировал похищение и прорабатывал его детали.

Древние образа Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за 75 тысяч долларов в один из антикварных магазинов столицы. Именно там иконы и нашли сотрудники угрозыска.

Полицейские уже передали найденные иконы Церкви.