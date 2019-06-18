Столичные водоемы впервые в этом году начал курировать гексакоптер

В Строгинской пойме купаться нельзя, здесь плохое дно, грязная вода, и максимальная для столичных водоемов глубина 25 метров! Но жителей это не пугает, поэтому в воде голов как клецек в супе. И это притом, что выбирают отдыхающие места не только в районе зоны отдыха, но и подальше, где тише: в бухточках которых здесь тысячи. Впервые в этом сезоне смотрит за отдыхающими в жару гексакоптер. Насколько его работа оказалась полезна, столичные спасатели на водных объектах поделились "РГ".

Гул от шести мощных винтов слышен лишь при идеальной тишине. Если на пляже много людей, как в нынешний жаркий день, то приближение мощного беспилотника можно не заметить. В какой-то момент один из отдыхающих заплыл так далеко от берега, что превратился почти в точку на воде. В это время откуда-то почти с небес, раздается громкий мужской голос: "Далеко не уплываем, возвращаемся к берегу, здесь опасная глубина". Отдыхающие на берегу замолкают, задирают голову, пытаясь понять, откуда звук. И лишь заметив в небе беспилотник, зависший над плывущим человеком, теряют интерес к происходящему.

Тем временем, пловец, что-то высказав в свое оправдание, и не найдя поддержки, повернул к берегу, а гексакоптер, убедившись в правильности его пути, полетел дальше.

- Это мощный летательный аппарат, он весит 12 кг и может перемещать груз порядка 7 кг, так что легко может одновременно перевезти: спасательный жилет, медицинский чемоданчик для оказания первой помощи, мегафон и другое, - рассказывает "РГ" руководитель группы беспилотных летательных аппаратов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ МГПСС) Ярослав Черногоров. - Все зависит от цели, которую перед ним поставишь, более того, у него мощная камера, так что она как видеорегистратор передает всю картину происходящего.

Функций же у гексакоптера несколько, как и сегодня, он мониторит поверхность воды, и в случае необходимости "провожает" нарушителя до берега. Если нужно, он может доставить средства спасения до прибытия спасательного катера, но пока в этом надобности с начала сезона не было. Еще одна его функция - профилактическая, ведь его используют не только на всех 24 поисково-спасательных станциях города и на других водоемах, так, он может предупредить, что в жару надо сидеть в тени, или предупреждает родителей лучше присматривать за детьми.

- На днях на одном из водоемов Новой Москвы пропал на пляже ребенок, так рассматривался вопрос к поиску подключить этот аппарат, но быстро ребенка нашли, и наши силы не потребовались, - продолжает Черногоров. Как оказалось, аппарат можно использовать и ночью, поскольку в комплекте есть тепловизор, однако пока это оборудование не использовали.

По словам начальника поисково-спасательной станции "Строгино" ГКУ МГПСС Владимира Ерошина, летательный аппарат оказался хорошим подспорьем для спасателей. Ведь пока один дежурный ведет гексакоптер по заданному маршруту или корректирует его полет, например, ведет пловца к берегу, дежурный спасательный катер с 2-4 спасателями на борту бороздит другую территорию водоема. К слову, во время мониторинга аппарат может подняться на высоту, заявленную производителем - 3 км, но спасатели не "летают" выше 10-12 метров от уровня воды: ниже опасно - можно задеть яхты, выше нет надобности и так обзор и так хороший. Обычное время полета порядка 70 минут, затем требуется подзарядка. Спрашиваю, мол, когда работы нет, наверно с помощью беспилотника за косяком рыб смотрите? Но как оказалось, каждый вылет устройства нужно согласовывать с подразделениями спецслужб, и не то, что рыбу заметить, но порой и отправить на нужный облет территории, из-за приказа: "закрытое небо", не получается. И по старинке территорию обходят пешком или проходят на катерах спасатели.

- Нам бы пригодился такой аппарат на постоянное время, а не только в период жары, - рассказывает Ерошин. Как выяснилось, на всю Москву такой аппарат у спасателей на воде - один. И отправляют его туда, где в данное время он более необходим. Есть у них в арсенале еще шесть квадрокоптеров, но они пригодны лишь для мониторинга поверхности воды. Правда, как напоследок, по секрету, Черногоров сказал, что рассматриваемся возможность закупки еще таких аппаратов, но, сколько и когда они появятся в арсенале спасателей, пока не ясно.