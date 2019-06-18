В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики - дворец спорта мирового уровня. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот объект уникальным и по архитектуре, и по функционалу.

Мимо этого дворца невозможно пройти, в облике отразилась грация художественной гимнастики. В солнечную погоду его золоченая крыша в форме развевающейся ленты, непременного атрибута соревнований, сияет и словно парит в небе. Это идея коллектива российских архитекторов. Чтобы сделать крышу-ленту, специально заказали алюминиевое покрытие и золотую треугольную мозаику, дающую эффект сияния. Проводилось множество испытаний, надо было узнать, выдержит ли такая крыша снег, ветер, не протечет ли. Все оказалось в порядке. Под крышей - стеклянный витраж высотой то 25, то 26 метров, поскольку кровля не прямая.

"Заходя внутрь, сразу понимаешь, что ты - в России, - говорит заслуженный тренер, прославленная гимнастка и создатель этого центра Ирина Винер-Усманова, осматривая убранство спорткомплекса. - В дизайне видны и хохломские, и жостовские мотивы". Народные русские рисунки - на колоннах и полах. Во дворце есть три тренировочных и два хореографических зала, тренажеры, судейские и тренерские комнаты. Для спортсменов - медико-восстановительный центр, гостиница и СПА-комплекс. Трибуны-трансформеры на арене способны вместить до 4 тысяч зрителей. Все это позволит новому дворцу принимать самые престижные соревнования.

Первым спортивный дворец посетил мэр Сергей Собянин. Он вместе с Ириной Винер-Усмановой смотрел первое показательное выступление московских спортсменок с судейских мест. "Москва была и остается мировым центром художественной гимнастики, - отметил глава города. - Давно была идея построить такой дворец, было выбрано прекрасное место в "Лужниках". Реализовать планы удалось благодаря Ирине Александровне и Алишеру Усманову (российский предприниматель, супруг Ирины Винер). Спорткомплекс построен полностью на частные средства. Москва будет помогать с его содержанием".

Заслуженный тренер СССР и России Ирина Винер-Усманова назвала его открытие подарком всему отечественному спорту. Особенно, конечно, художественной гимнастике - единственной олимпийской дисциплине, рожденной в нашей стране. За 80 лет существования этот вид спорта набрал всемирную популярность, а в России появилась и была официально зарегистрирована мужская художественная гимнастика. Наши спортсменки не раз доказывали свое превосходство на международных соревнованиях, так что собственный дворец уж точно заслужили. "Ни один центр в мире не может сравниться с нашим! - уверенно заявила легендарная спортсменка. - Спасибо московским властям, что поддержали и реализовали такой проект. Столичные спортсменки должны всегда быть первыми на Олимпиадах!".