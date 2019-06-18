В Москве исполнили итальянскую оперу про Сигизмунда

Всемирно известный контратенор Макс Эмануэль Ценчич исполнил главную партию в опере "Сигизмунд, король Польши" итальянского композитора Леонардо Винчи. Опера, которой исполнилось 292 года, впервые прозвучала в России.

"Король Сигизмунд" в концертной версии завершал Шестой международный фестиваль "Опера Априори" - амбициозный столичный проект, знакомящий публику с разными стилями, эпохами и жанрами вокального искусства.

Опера "Сигизмунд, король Польши" напомнила об одном из важных эпизодов из истории Польши: подписании Люблинской унии между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, положившим начало Речи Посполитой. Люблинской унии в этом году исполняется 450 лет, а потому российская премьера "Сигизмунда" была активно поддержана Институтом Адама Мицкевича.

"Король Сигизмунд" в концертной версии завершал Шестой международный фестиваль "Опера Априори"

Композитор, чьи имя и фамилию, а заодно и само творение так соблазнительно приписать Леонардо да Винчи, во времена которого опер еще в помине не было, был младшим современником Генделя и Порпоры. В его биографии больше загадок, чем достоверных сведений, начиная с неточного года рождения и заканчивая обстоятельствами смерти, наступившей в Неаполе в 1730 году в результате отравления. Еще одна биографическая легенда гласит, что опера о польском короле была заказана Винчи внучкой польского короля Яна III Мария Клементиной Собеской, чей брак с претендентом на английский престол Джеймсом Эдвардом Стюартом был признан Папой Климентом XI.

Премьера оперы состоялась в Риме в театре Делле Даме с посвящением "Его Величеству Королю Британии Якову III". Образ Сигизмунда стал у Винчи, по мнению историков, собирательным образом нескольких польских королей, а в сюжет оперы были вплетены вымышленные персонажи - герцог Литовский Пшемислав (главный антагонист), польская принцесса Юдита, князь Моравский Герман и князь Ливонский Эрнест.

Трехчасовую оперу исполнили в редакции, подготовленной польским дирижером Мартиной Пастушкой, лидером "Исторического оркестра", его клавесинистом Марчином Щвенткевичем и Максом Эмануэлем Ценчичем. Феноменальный состав солистов был собран агентством Parnassus ARTS Productions, специализирующимся на барочной опере и уже представлявшим в Европе премьеры опер Винчи "Артаксеркс" и "Катон в Утике".

Отборную "коллекцию" контратеноров, кроме Ценчича, составили Юрий Миненко (Оттон), Джейк Ардитти (Эрнест), Василий Хорошев (Герман). Единственной травестийной партией стала роль истеричного Пшемислава, доставшаяся меццо-сопрано Александре Кубас-Крук. Двух красавиц исполнили сопрано Софи Юнкер (Кунигунда) и Диляра Идрисова (Юдита), красота тембров, бриллиантовость звучаний и виртуозность техник которых заставляли сердца слушателей замирать.

"Исторический оркестр" под управлением Мартины Пастушки показал себя сильным конкурентом многим европейским барочным коллективам. Доминирующий празднично экзальтированный мажор в чутком балансе с контрастными тенями охлаждающего минора, заводные ритмы, гарантировавшие саспенс в сочетании с эффектной игрой тембров, объясняли причину популярности Винчи у современников.