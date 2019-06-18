В Москве изучат перформанс и визуальные медиа

В культурном центре ЗИЛ работает Летняя творческая лаборатория для подростков (от 11 до 17 лет). В этом году тематические смены лаборатории посвящены направлениям современного искусства - перформансу, кино, анимации, арту и визуальным медиа.

В программе занятий, рассчитанной либо на две недели, либо на недельный интенсив, - история искусств, философия, перформанс, визуальные медиа, а также встречи с художниками, фотографами, саунд-артистами. Кроме того, у участников смен будет возможность посетить воркшопы, театры (Электротеатр, Театр им. Пушкина), тематические выставки и экскурсии в крупнейших музеях Москвы (GARAGE и MMOMA).

Среди начальников смен - монтажер полнометражных картин "Юморист", "Довлатов" Дарья Гладышева, выпускники Школы им. А. Родченко Алла Афонина и Петр Ладен, солист Театра Голоса "Ла Гол" Наталии Пшеничниковой Алексей Коханов.

На сменах, которые проходят с 10:00 до 18:00, скучать не придется: помимо углубленного курса о современном искусстве ребятам доступны курсы английского языка в клубе Keep in touch, а также занятия спортом с тренерами "Спортивная секция. Клуб".

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте культурного центра ЗИЛ.

