В Москве обновят станции мониторинга загрязнения воздуха

В столице будут заменены устаревшие станции мониторинга качества воздуха. Всего в течение года будут заменены 13 объектов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По данным чиновника, всего в столице установлены 53 станции, фиксирующие качество атмосферного воздуха. Из них до конца года будут заменены 13 станций, введенных в эксплуатацию с 2003 по 2006 годы.

- Новые станции отличаются повышенной надежностью и будут иметь дополнительные возможности, например, выявлять концентрации углеводородов, сероводорода и мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе, - рассказывает Кульбачевский. По его словам, в столице планируется увеличить количество станций контроля воздуха, впрочем, сколько еще нужно городу подобных станций и где их поставят, чиновник не сообщил.

Напомним, что сейчас станции мониторинга состояния качества атмосферного воздуха располагаются на крупных магистралях, вблизи промышленных объектов, а также там, где на неприятные запахи наиболее часто жалуются жители. К слову, одна из таких станций работает во дворе жилого дома на Очаковском шоссе, 11. Со всех станций данные поступают в автоматическом режиме в головное предприятие "Мосэкомониторинг". А ознакомиться с данными станций в режиме он-лайн можно на сайте предприятия.