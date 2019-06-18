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18.06.2019 22:50
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Берн обозначили яблоней

В Москве открыли новое швейцарское посольство
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Столичный выпуск № 130(7888)
Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы, которое началось в 2014 году в честь двухсотлетия российско-швейцарских отношений, завершилось. Участок под диппредставительство, которое размещается в старинном особняке 1892 года, был арендован швейцарцами в 1946 году. В 2005 году было получено разрешение на реконструкцию.

Архитекторы Дорис Вельхли и Ули Брауен рассказали, что при реконструкции исторический фасад здания был восстановлен. Также был построен современный комплекс зданий, примыкающих к особняку. При этом выходящие во двор фасады помещений полностью остеклены, символизируя тем самым открытость и прозрачность. Строительные материалы для посольства были привезены из Швейцарии, внутренней отделкой из дуба также занимались швейцарские мастера.

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Внутренний двор посольства напоминает карту Швейцарии, а разбросанные по нему зеленые островки должны обозначать швейцарские кантоны. В центре обозначен главный город страны Берн. В этом месте посажена яблоня. В период с 2011 по 2018 год привитые от этого дерева 26 саженцев были высажены в районах Швейцарии, сотрудничающих с Россией. По замыслу художницы Анн-Жюли Раккурсье они символизируют культурные, социальные, экономические и политические российско-швейцарские связи.

"Это инвестиции на 100 ближайших лет. Они говорят о важности отношений с Россией", - заявил посол Швейцарии в РФ Ив Россье.

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