Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову. Вопрос должен быть решен в интересах людей, уточнил глава области.

Работники хлебокомбината не получали зарплату с января 2019 года, а в мае на предприятии из-за долгов отключили свет и газ, и оно вообще остановило работу. 48 работников решились на голодовку, требуя погасить долги по зарплате.

Причиной бедственного положения является банкротство головной компании. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту зарплатных долгов, которые к настоящему времени составляют более 14 миллионов рублей