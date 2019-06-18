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18.06.2019 12:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Текст: Ирина Рыбникова

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову. Вопрос должен быть решен в интересах людей, уточнил глава области.

Воробьев: Подмосковье настроено на оперативное исполнение нацпроектов

Работники хлебокомбината не получали зарплату с января 2019 года, а в мае на предприятии из-за долгов отключили свет и газ, и оно вообще остановило работу. 48 работников решились на голодовку, требуя погасить долги по зарплате.

Причиной бедственного положения является банкротство головной компании. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту зарплатных долгов, которые к настоящему времени составляют более 14 миллионов рублей

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