ФСБ: Три теракта предотвратили на Дальнем Востоке с 2017 года

С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Об этом сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве, сообщил его председатель - директор ФСБ России Александр Бортников. По его данным, также была пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, которые были сформированы под воздействием идеологии международных террористических организаций.

С учетом характера выявляемых на территории Дальнего Востока угроз Бортников потребовал от председателей антитеррористических комиссий усилить работу по координации деятельности субъектов противодействия терроризму.

Как сообщили обозревателю "РГ" в Информцентре НАК, на заседании обсуждалось состояние профилактической работы в Дальневосточном округе с учетом особенностей обстановки и возможных устремлений террористов, меры обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов. В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента России в ЦФО, СЗФО, СКФО и СФО, а также заместитель полпреда в ДФО, председатели ряда антитеррористических комиссий, представители федеральных министерств, правоохранительных органов и специальных служб.