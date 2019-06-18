Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" сменит экипаж

Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.

- Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Маршал Шапошников" после ремонта будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля. Службу на нем смогут проходить только военнослужащие по контракту.

Первые контрольные выходы в море фрегат совершит до конца этого года.