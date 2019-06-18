На Колыме семью чуть не унесло на лодке в Охотское море

Магаданские спасатели накануне вечером эвакуировали из акватории Охотского моря семью с ребенком, которая терпела настоящее бедствие из-за сломавшегося на надувной резиновой лодке мотора. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В беду попала семья из трех человек - отец, мать и их 13-летний сын. Они фактически оказались заложниками в районе мыса Чирикова. На надувной лодке сломался мотор. Добраться без него до Магадана своими силами было невозможно. Шел сильный дождь, небо хмурилось. Семье удалось высадиться на берег, помощи она дожидалась в охотничьем домике. Сообщается, что угрозы жизнью и здоровью людей не возникло.

- Спасатели дежурной смены на катере КС-701 немедленно выдвинулись на место происшествия, - рассказали в ГУ МЧС. - Они помогли людям подняться на борт своего катера и благополучно доставили их в Магадан вместе с имуществом.

Сломавшуюся лодку тоже не бросили. Катером ее отбуксировали к берегу. После происшествия спасатели выступили с обращением к жителям и гостям региона.

Они призвали граждан изучать прогноз погоды на несколько дней вперед перед тем, как выйти в море. Кроме того, напомнили о необходимости тщательно проверять техническое состояние плавсредств и двигателей.