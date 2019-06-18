На Сахалине началось движение пассажирских поездов по широкой колее

Первый пассажирский поезд прошел по обновленному железнодорожному пути на Сахалине от станции Холмск до станции Томари и обратно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе островной железнодорожной магистрали, завершился первый этап реконструкции инфраструктуры дороги. На участке Холмск - Арсентьевка - Взморье протяженностью 161 километр колея "перешита" на общесетевой стандарт ширины - 1520 миллиметров.

Особенность железной дороги на Сахалине в том, что она была построена японцами по другим стандартам, в которых ширина колеи составляет 1067 миллиметров. Работы по комплексному переустройству начались в 2003 году.

Сегодня на обновленном участке задействованы пассажирские вагоны, работавшие до реконструкции. Их переставили на вагонные тележки стандарта 1520 мм. По мере "перешивки" на широкий ход переставят все работающие на линии пассажирские вагоны. А новый подвижной состав, который поступит на остров, уже не будет нуждаться в перестановке.

Осенью на Сахалин прибудут три рельсовых автобуса для пригородных маршрутов, а в первом квартале 2020 года - 18 новых пассажирских вагонов для поездов дальнего следования.

На втором этапе реконструкции планируется "перешить" участок между станциями Тихая и Поронайск протяженностью 159 километров. Полностью реконструкция должна завершиться в 2020 году.