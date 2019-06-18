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18.06.2019 09:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае девочку сбило потоком воздуха от поезда

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту травмирования ребенка на железной дороге.

16 июня поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног двухлетнюю девочку в районе станций Розенгардовка и Лермонтовка в Хабаровском крае.

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"Машинист применил экстренное торможение. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение, в настоящее время находится на амбулаторном лечении", - сообщает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.

В отношении мамы и папы ребенка составили административные протоколы.

Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента и оценить действия сотрудников локомотивной бригады и родителей малыша.

Проверка ведется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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