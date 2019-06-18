В Хабаровском крае девочку сбило потоком воздуха от поезда

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту травмирования ребенка на железной дороге.

16 июня поток воздуха от проходящего поезда сбил с ног двухлетнюю девочку в районе станций Розенгардовка и Лермонтовка в Хабаровском крае.

"Машинист применил экстренное торможение. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение, в настоящее время находится на амбулаторном лечении", - сообщает пресс-служба ДВСУТ СК РФ.

В отношении мамы и папы ребенка составили административные протоколы.

Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента и оценить действия сотрудников локомотивной бригады и родителей малыша.

Проверка ведется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).