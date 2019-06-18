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18.06.2019 02:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске у самолета на старте отказало рулевое управление

Текст: Владимир Таюрский

Во вторник в аэропорту Якутска пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" не смог взлететь из-за неисправности рулевого управления.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе аэропорта, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на исполнительном старте. Инцидент произошел в 7.05 по местному времени.

Самолет готовился вылететь рейсом 403 по маршруту Якутск - Зырянка. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

Как отмечают в пресс-службе, сейчас производится эвакуация воздушного судна. В ближайшее время аэропорт заработает в штатном режиме.

На электронном табло указано, что информация о рейсе 403 будет дана в 9.15 по местному времени.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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