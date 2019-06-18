В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

Средний размер пенсии на начало этого года составил 14,8 тысячи рублей, говорится в докладе Минтруда России со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР). Доклад есть в распоряжении "РГ".

При этом самые высокие пенсии в стране - на Дальнем Востоке (средний размер 16,5 тысячи рублей). Самые низкие (12,9 тысячи рублей в среднем) - в Северо-Кавказском федеральном округе и в Южном (13,6 тысячи). В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Самую низкую пенсию платят пожилым людям в Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике (в среднем по 11,9 тысячи рублей) и в Калмыкии (12,7 тысячи). Но не стоит завидовать северянам, ведь самых высоких в стране пенсий может едва хватать на жизнь, ведь все продукты и услуги в регионах с суровым климатом стоят в несколько раз больше, чем в центральной части страны и на юге.