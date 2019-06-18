В Улан-Удэ ребенок провел ночь в канализационном колодце

Ночевать к канализационном колодце пришлось пятилетнему малышу из Улан-Удэ. Все этого время его искали родственники и полиция.

Как сообщили в пресс-службе МВД Бурятии, о пропаже ребенка поздно вечером заявила его 25-летняя тетя. Девушка сообщила правоохранителям, что мальчик куда-то ушел с детской площадки на улице Невского и не вернулся.

Малыша нашли утром, когда полицейские, обходя дворы многоквартирных домов, услышали детский плач. Пропавший сидел в заброшенном канализационном колодце, прикрытом спинкой старого дивана. Как оказалось, любопытный мальчик хотел отодвинуть диван и провалился. К счастью, ребенок не пострадал.

В отношении 27-летней матери, которая не уследила за сыном, составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП РФ).