В Улан-Удэ выписали из больницы всех пострадавших на батуте детей

Всех малышей, пострадавших вовремя инцидента с батутом у одного из торговых центров Улан-Удэ, выписали из больницы.

"Сегодня выписываются мальчик шести лет и девочка трех лет. На прошлой неделе были выписаны три девочки, одна из которых перенесла операцию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Бурятии.

Состояние детей оценили как удовлетворительное.

Напомним, 30 мая в Улан-Удэ снесло ветром плохо закрепленный уличный батут. На надувном аттракционе в это время находились дети, шестеро из них пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Прокуратура Бурятии начала проверку.