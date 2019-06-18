Накануне в Казани завершился турнир претенденток ФИДЕ.

Ставшая досрочной победительницей, наша 20-летняя звездочка Александра Горячкина потерпела поражение в партии последнего тура турнира претенденток против Марии Музычук.

"Жаль, смазала концовку турнира. Вот мне взяли и наваляли. Теперь есть повод задуматься, что нужно улучшить в игре, чтобы не проигрывать последние партии", - с улыбкой прокомментировала итоги турнира Горячкина.

Впрочем, на положение российской шахматистки в турнирной таблице результат заключительной партии никак не повлиял - она обошла ближайшую соперницу на полтора балла и теперь сыграет матч на первенство мира с нынешней чемпионкой Цзюй Вэнцьзюнь.

Отметим, что призовой фонд предстоящего поединка составит рекордные 500 тысяч евро, что на 150 процентов больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.

Как сообщил журналистам глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, Китай уже выразил желание провести матч двух сильнейших шахматисток мира.

При этом Россия является резервным вариантом. "Почти весь шахматный мир хочет, чтобы была ротация мест проведения матчей. Вариант проведения в России рассматривается только как резервный. Надеюсь, что главные турниры будут проводиться по всей планете. Но если нужно, мы всегда можем провести, Китай уже изъявлял желание принять матч", - сообщил Дворкович.

Тем временем президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов уверен, что успех Горячкиной не был случайным:

Призовой фонд матча за мировую корону между китаянкой Цзюй Вэнцьзюнь и нашей Александрой Горячкиной составит рекордные 500 тысяч евро

- Мы верим в нее и считаем, что шансы на корону у нее есть. В Казани Александра провела лучший турнир в ее жизни. И мы надеемся, что ее звезда засверкала по-серьезному. Она невероятно технична. Очень хорошо играет в эндшпиле, когда мало фигур на доске, она блестяще действует. На сегодняшний день с ней сложно бороться, она очень хорошо чувствует позицию.

В свою очередь, исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский в беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" сравнил Горячкину с выдающимся гроссмейстером Михаилом Талем:

- Выиграть турнир претенденток труднее, чем матч на первенство мира, потому что в турнире претенденток участвовали восемь равных шахматисток. А трое из участниц уже были чемпионками мира. И на этом фоне победила самая юная шахматистка, у которой много титулов в детских соревнованиях, две победы на чемпионате России, но ей всего 20 лет. Это огромный успех и огромный аванс. Ее победу можно сравнить с победой молодого и малоизвестного Михаила Таля в турнире претендентов 1959 года. Спустя год Таль стал чемпионом мира, обыграв Михаила Ботвинника. Победа Горячкиной - серьезное событие, которое нельзя недооценить в чехарде женских соревнований. Выдающийся турнир и выдающийся успех, который автоматически вывел ее в число лучших шахматисток мира.

Тем временем российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал о планах на будущее и подтвердил, что не планирует возобновлять карьеру:

- Может быть, я приму участие в одном турнире по быстрым шахматам в течение года, но в целом - нет. Я уже закончил профессиональную карьеру, но, если это будет совпадать с моими планами и у меня будет свободное время, возможно, сыграю в каком-нибудь небольшом соревновании. Мне было приятно радовать поклонников шахмат на протяжении многих лет, но я принял решение и оно больше не изменится. Сейчас занимаюсь разнообразными проектами, и я все дальше и дальше ухожу от шахмат. На турнире в Москве я немного подвигал фигуры, ощущения у меня были очень непривычные. Это только единичный эпизод, и он не значит, что я собираюсь играть дальше.

Напомним, что в июне Крамник возобновил карьеру ради участия в мировой серии "Армагеддон-2019", на которой он уступил Сергею Карякину.

Досье "РГ"

Александра Горячкина родилась 28 сентября 1998 года в небольшом городе Орске Оренбургской области. Шахматами начала заниматься с детства и показала великолепные результаты, выиграв чемпионаты мира до 10 и до 14 лет, а также чемпионаты Европы до 12 и до 14 лет.

Далее Горячкина совершает рывок: выигрывает этап женского Кубка России в Санкт-Петербурге (2011) и становится самым юным гроссмейстером в мире после знаменитой китаянки Хоу Ифань.

В 2012 году Горячкина выигрывает Кубок России, а затем побеждает в чемпионате мира среди юниорок до 20 лет. В 2013-м Александра вновь выигрывает титул "шахматной принцессы" и дебютирует в Суперфинале чемпионата России. В борьбе с лучшими шахматистками страны Горячкиной понадобилось три попытки, чтобы добиться цели: в Чите-2015 Саша стала первой. В том же году она во второй раз выиграла Кубок России.

В 2017 году Александра Горячкина стала двукратной чемпионкой России, а также завоевала серебряную медаль в личном чемпионате Европы.

Горячкина дебютировала в составе сборной России на чемпионате Европы 2013 года. В 2015 году стала чемпионкой Старого Света в составе национальной сборной, а также завоевала золотую медаль за лучший результат на третьей доске. В 2017 году в составе сборной страны выиграла командный чемпионат мира.

На прошедшем недавно командном чемпионате мира в Астане Александра вновь выиграла золотую медаль на третьей доске, показав выдающийся результат - 8 очков из 9.