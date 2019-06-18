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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев открыл форум по безопасности в Уфе

Текст: Иван Егоров
Представители 119 стран приехали на Х международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая началась 18 июня в Уфе.

Открывая форум секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что количество его иностранных участников из года в год увеличивается. Если в первой такой встрече 10 лет назад участвовали 44 делегации, то в этом году представлены 119 государств Европы, Америки, Африки, Персидского залива, Ближнего Востока, Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, других регионов мира.

По словам Патрушева, представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе. "Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого - находить компромиссные решения", - заявил секретарь СБ РФ.

Фото: Reuters
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Патрушев также зачитал участникам встречи приветственное послание Владимира Путина.

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - отметил глава российского государства.

По словам президента России, за последние десять лет этот форум в полной мере доказал свою востребованность и эффективность, обеспечивая диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам.

Как считает Владимир Путин, дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов.

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