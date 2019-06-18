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18.06.2019 08:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пять шагов к красоте: косметолог рассказала о подготовке к отпуску

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Несколько простых процедур помогут подготовить тело, лицо и волосы к резкой смене климата. Косметолог Астрид Овеян рассказала aif.ru, что нужно успеть сделать до отпуска, чтобы вернуться оттуда с ровным и здоровыми загаром, блестящими волосами и красивой кожей.

Первый пункт - скраб. Процедура поможет снять верхний ороговевший слой кожи и подготовить ее к загару, чтобы он лег ровно. Но отшелушивание - это все равно стресс для кожи, поэтому проводить его нужно заблаговременно. Скрабирование лица - как минимум за 10 дней до поездки, причем лучше в кабинете у косметолога, а не в собственной ванной с помощью подручных средств. А вот тело можно "обработать" за 3-4 дня до отпуска, совместив процедуру с хамамом, чтобы вывести лишние токсины.

Фото: iStock
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За неделю до отпуска Астрид Овеян рекомендует сделать биоревитализацию. Глубокое увлажнение подготовит кожу лица к активному загару, активизирует ее защитные функции, стимулирует выработку молекул гиалуроновой кислоты. Благодаря этому после отпуска кожа не будет выглядеть красной, обезвоженной и шероховатой при условии, что вы будете защищать ее от ультрафиолета и не рискнете лежать на пляже с 11 до 16 часов. Кстати, после поездки также стоить сделать биоревитализацию.

Подготовить волосы к отпуску поможет ламинирование. Соленая вода, солнце и хлорка в бассейне губительно сказывается на внешнем виде волос, им нужна защита. Если вы не хотите возиться с салонными процедурами, то подойдет и домашнее желатиновое ламинирование.

Заранее стоит позаботиться и об эпиляции. Шугаринг или воск можно сделать за 2-3 дня до поездки. Лазерную или элос-эпиляцию - не позднее, чем до 4-5 дней до вылета.

А еще за несколько дней до поездки косметолог рекомендовала устроить разгрузочные дни любым щадящим и безопасным способом. Это приведет кишечник в норму, минимизирует трудности акклиматизации и в конечном счете благотворно скажется на внешнем виде.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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