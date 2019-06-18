В Ульяновске семь человек отравились угарным газом

В ночь с 17 на 18 июня несколько жильцов многоквартирного дома по улице Менделеева в Ульяновске отравились угарным газом. Информацию об этом распространила региональная прокуратура.

- Среди отравившихся малолетняя девочка и ее бабушка, их соседи, а также прибывший на место происшествия фельдшер, - уточнили в прокуратуре.

Сейчас ведомство проводит по факту случившегося проверку.

Как добавили в главном управлении МЧС по Ульяновской области, наиболее вероятной причиной инцидента стала неисправность газовой колонки.

В областном министерстве здравоохранения "РГ" рассказали, что избежать жертв удалось благодаря профессиональным действиям врача-реаниматолога, приехавшего на место происшествия по вызову одного из жильцов.

- Вызов изначально был связан с жалобами на боль в груди, об отравлении газом речи не шло. Уже на месте на глазах у медиков люди стали терять сознание, - рассказали в минздраве. - Врач быстро поняла, что имеет дело с отравлением газом, открыла окна, вызвала МЧС, службу газа, полицию и еще несколько бригад медиков. Если бы помощь не подоспела вовремя, люди могли погибнуть.

Пострадавших госпитализировали, часть из них отпустили домой после оказания первой помощи, остальные в состоянии средней степени тяжести пока остаются в стационаре.