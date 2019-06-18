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18.06.2019 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае подозреваемые в угоне машины напали на полицейских

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

В городе Заринске Алтайского края суд взял под стражу двух молодых людей, устроивших пьяную драку с полицейскими.

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Как сообщили в региональном СУ СКР, 15 июня сотрудники полиции разыскали подозреваемых в угоне автомобиля. Но когда стражи порядка подошли к компании нетрезвых молодых людей, чтобы их задержать, те набросились на них, оказав активное сопротивление. Кадры драки с людьми в погонах очевидцы выложили в интернет.

Возбуждено уголовное дело о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителей власти (до пяти лет лишения свободы). Двух нападавших по ходатайству следствия взяли под стражу.

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