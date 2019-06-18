В иркутском зоопарке поселились мусанги - "изготовители" элитного кофе

Пара малайских пальмовых куниц - мусангов - поселилась в иркутском зоопарке. Эти экзотические обитатели Южной Азии известны тем, что являются, по сути, производителями самого дорого в мире кофе копи-лювак.

Имен у трехмесячных самки и самца пока нет: их выберут посетители зоопарка.

В природе эти зверьки поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую их мякоть и испражняются зернышками кофе. Считается, что мусанги выбирают только самые спелые и вкусные кофейные вишни. Кроме того, желудочный сок животных расщеплять некоторые белки, придающие готовому напитку горечь. Стоимость копи-лювак колеблется от 550 до 700 долларов за килограмм.

Правда, в зоопарке мусангов кормят не кофейными зернами, а бананами, ягодами и курятиной. Сотрудники говорят, что животным нужны только свежие плоды кофейного дерева, но в Сибири их нет, поэтому осваивать прибыльный бизнес по производству бодрящего напитка в Иркутске пока не планируют, передает ОТР.