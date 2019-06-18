В красноярском заповеднике туристы отобрали оленят у матери

Туристы из Иркутска, думая, что делают доброе дело, отобрали детенышей у оленихи, рассказали в пресс-службе красноярского заповедника "Столбы".

Случай произошел на пешеходной тропе под Чертовым пальцем - это охранная зона заповедника "Столбы" со стороны центрального входа.

- Туристы из Иркутска, услышав голоса только что родившихся оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки, чем лишили их возможности нормального существования, а мать, скорее всего, просто ждала поодаль, - прокомментировали ситуацию в заповеднике.

Отдыхающие, спеша на поезд, отдали оленят местным жителям, а те сообщили о случившемся в заповедник. История закончилась для малышей грустно. По словам специалистов, вернуть животных в естественную среду обитания теперь невозможно - мать их не примет, а, оставшись одни, оленята погибнут. Поэтому найденышей пришлось отдать в зоопарк "Роев ручей".

- Выносить каких либо животных с территории заповедника или его охранной зоны - это грубое нарушение правил, приравниваемое к браконьерству. Карается соответствующим штрафом, - отметили сотрудники "Столбов".