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18.06.2019 09:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В красноярском заповеднике туристы отобрали оленят у матери

Текст: Надежда Столярчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Туристы из Иркутска, думая, что делают доброе дело, отобрали детенышей у оленихи, рассказали в пресс-службе красноярского заповедника "Столбы".

Случай произошел на пешеходной тропе под Чертовым пальцем - это охранная зона заповедника "Столбы" со стороны центрального входа.

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- Туристы из Иркутска, услышав голоса только что родившихся оленят, решили, что им угрожает опасность. Малышей забрали с места находки, чем лишили их возможности нормального существования, а мать, скорее всего, просто ждала поодаль, - прокомментировали ситуацию в заповеднике.

Отдыхающие, спеша на поезд, отдали оленят местным жителям, а те сообщили о случившемся в заповедник. История закончилась для малышей грустно. По словам специалистов, вернуть животных в естественную среду обитания теперь невозможно - мать их не примет, а, оставшись одни, оленята погибнут. Поэтому найденышей пришлось отдать в зоопарк "Роев ручей".

- Выносить каких либо животных с территории заповедника или его охранной зоны - это грубое нарушение правил, приравниваемое к браконьерству. Карается соответствующим штрафом, - отметили сотрудники "Столбов".

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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