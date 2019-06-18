В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, в результате борт вылетел спустя полтора часа.

- При запуске двигателей экипаж принял решение перенастроить оборудование, это вовсе не означало, что была обнаружена какая-то неисправность. На борту находилось 237 пассажиров, и пятнадцать из них приняли решение покинуть самолет, посчитав, что задержка может быть связана с какой-то поломкой, - уточнила Оксана Горбунова.

По ее словам, самолет красноярской авиакомпании Azur-Air должен был вылететь вчера в 22.00, однако отказ пассажиров лететь этим рейсом потребовал оформления дополнительных документов, возврата багажа. В итоге оставшиеся на борту 222 пассажира вылетели из Новосибирска лишь в 23.37. Самолет совершил успешную посадку, никаких инцидентов во время полета зафиксировано не было.

Сейчас проверку по факту задержки вылета проводит Красноярская транспортная прокуратура. Там дадут оценку действиям экипажа и необходимости в перенастройке бортового оборудования. По закону, пассажиры имеют право отказаться от полета в любой момент, скорее всего, никаких санкций в отношении тех, кто покинул рейс, не последует. Впрочем, если руководство авиакомпании сочтет, что она понесла дополнительные расходы, претензии с ее стороны могут быть адресованы к "взбунтовавшимся" пассажирам.