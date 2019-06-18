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18.06.2019 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации будут судить за получение крупной взятки. Как уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, он обвиняется в незаконном получении 145 тысяч рублей.

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По версии следствия, 120 тысяч рублей высокопоставленный служащий федерального ведомства получил в виде взятки от подчиненного в ноябре прошлого года. Еще 25 тысяч рублей уже в феврале 2019 года ему поступили от одного из эксплуатантов воздушных судов. Взамен, как сказано в материалах дела, обвиняемый обещал "общее покровительство и попустительство по службе".

Предполагаемого взяточника разоблачили сотрудники управления ФСБ России по Новосибирской области. В настоящий момент следователи собрали необходимую доказательную базу. Теперь уголовное дело по статьям о получении взятки и получении взятки в значительном размере рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

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