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18.06.2019 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске задержали поджигателя машин

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские полицейские выследили и задержали 24-летнего парня, которого подозревают в поджоге трех иномарок. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, от рук пиромана пострадали три машины, припаркованные во дворе жилого дома на улице Гаранина в Октябрьском районе.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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Вылазку молодой человек предпринял в ночь на 17 июня, тогда же поступил сигнал от хозяев Mitsubishi Colt, Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara, которые пострадали от огня. Общий ущерб, причиненный поджигателем, по данным полиции, составил 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.

На месте преступления стражи порядка обнаружили следы обуви и отпечатки пальцев предполагаемого преступника, а также крышку от канистры с бензином - из нее поджигатель облил поврежденные автомобили. Благодаря уликам установить личность подозреваемого и задержать его удалось всего за три часа.

Отпечатки пальцев были в полицейской базе - они принадлежат местному жителю, судимому за кражу. Он освободился из мест лишения свободы лишь в прошлом году. Сейчас он находится под стражей и дает показания по уголовному делу о поджоге. Полицейские собирают доказательную базу и устанавливают мотивы преступления.

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