В Томске скончался профессор Альфред Дульзон

В Томске скончался доктор технических наук, профессор Томского политехнического университета Альфред Дульзон. Как сообщает портал областного Российско-немецкого дома, ученый до последних дней оставался активным общественным деятелем, трудился ради сохранения традиций и культуры российских немцев.

Альфред Дульзон родился в 1937 году. Большую часть профессиональной жизни он отдал томскому политеху, окончив его с отличием в 1960 году по специальности "Электрические станции, сети и системы". Спустя три года поступил в аспирантуру ТПИ - в то время учебное заведение носило статус института. В 1966 году он получил степень кандидата технических наук.

Докторскую диссертацию Дульзон защитил в 1993 году, тогда же стал первым проректором ТПУ. С 2001 года и до последних дней жизни работал профессором кафедры инженерного предпринимательства.

Научная деятельность Альфреда Дульзона была связана в основном с технологией электроимпульсного разрушения твердых тел, с разработкой высоковольтных импульсных устройств оборонного назначения, а также с исследованиями в области грозовой деятельности, физики разряда молнии и молниезащиты энергетических объектов.