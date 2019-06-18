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18.06.2019 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске скончался профессор Альфред Дульзон

Текст: Никита Зайков (Томск)
Фото: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Фото: Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Фото: Национальный исследовательский Томский политехнический университет

В Томске скончался доктор технических наук, профессор Томского политехнического университета Альфред Дульзон. Как сообщает портал областного Российско-немецкого дома, ученый до последних дней оставался активным общественным деятелем, трудился ради сохранения традиций и культуры российских немцев.

Альфред Дульзон родился в 1937 году. Большую часть профессиональной жизни он отдал томскому политеху, окончив его с отличием в 1960 году по специальности "Электрические станции, сети и системы". Спустя три года поступил в аспирантуру ТПИ - в то время учебное заведение носило статус института. В 1966 году он получил степень кандидата технических наук.

Докторскую диссертацию Дульзон защитил в 1993 году, тогда же стал первым проректором ТПУ. С 2001 года и до последних дней жизни работал профессором кафедры инженерного предпринимательства.

Научная деятельность Альфреда Дульзона была связана в основном с технологией электроимпульсного разрушения твердых тел, с разработкой высоковольтных импульсных устройств оборонного назначения, а также с исследованиями в области грозовой деятельности, физики разряда молнии и молниезащиты энергетических объектов.

Общество Утраты Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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