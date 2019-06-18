Новости

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд 19:41
Защитник Патрик Херсли покинул ХК СКА 19:28
Шарапова выиграла в первом матче с января 2019 года 19:24
Работникам хлебокомбината в Подмосковье погасят долги по зарплате 19:16
В Луганске заработал Центр содействия оформлению гражданства России 19:10
В Петербург завезли аргентинские мандарины с плодовой мухой 19:09
Под Калининградом машина с пятью детьми врезалась в дерево 19:06
Названы города с самыми просторными квартирами на продажу 18:56
Чили заказала дополнительные российские амфибии Бе-200ЧС 18:56
В Крыму завели дело по факту гибели 17-летнего биатлониста 18:38
Внедорожник Rezvani Tank полностью оправдает свое название 18:30
В Японии в результате мощного землетрясения пострадали четыре человека 18:26
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу контракту на транзит 18:20
Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА 18:16
В Петрозаводске чайки атаковали посетителей детского сада 18:14
В Калининграде преступник заснул в обворованном автомобиле 18:09
Испанские депутаты лишились возможности въехать в центр Мадрида на авто 18:06
МЭР: Длинные майские праздники привели к замедлению промпроизводства 18:06
В Татарстане осудили грабителей, убитых при нападении на бизнесмена 18:06
Перекрестный год России и Китая пройдет в 2020 году 18:03
General Motors может воскресить легендарный Hummer 18:00
В Сочи стройкомпанию будут судить за мошенничество на 77 млн рублей 17:53
В МИД РФ ответили на призывы запретить доступ к сайту Sputnik Литва 17:49
"Локомотив" пополнился футболистом олимпийской сборной Бразилии 17:47
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку-2" 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
18.06.2019 18:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хоть шерсти клок

Почему рентабельность овцеводческих хозяйств Ставрополья не превышает восьми процентов
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 129(7887)
Аграрии региона приступили к стрижке овец. С животных снимают шерсть раз в год перед наступлением сильной жары. Особое внимание к мериносам - породам тонкорунных овец: по численности племенного поголовья таких животных край является лидером в стране. А по производству шерсти Ставрополье занимает третье место в РФ.
В крае вывели одну из лучших в РФ пород овец – джалгинского мериноса. Фото: Татьяна Барыбина В крае вывели одну из лучших в РФ пород овец – джалгинского мериноса. Фото: Татьяна Барыбина
В крае вывели одну из лучших в РФ пород овец – джалгинского мериноса. Фото: Татьяна Барыбина

В крае выведена одна из лучших парод - джалгинский меринос. Средний объем шерсти с одной овцы составляет 3,7 килограмма. При этом 60-65 процентов - чистое волокно, которое и используют потом в производстве.

- По уровню шерстной продуктивности эти овцы относятся к числу лучших тонкорунных пород России. Порода также имеет хорошую скороспелость, плодовитость и живую массу, - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко.

Фото: РИА Новости
Медведев утвердил госпрограмму развития сельских территорий

При этом животные хорошо приспособлены к условиям сухих степей Ставрополья. Однако даже такие уникальные качества не спасают местные овцеводческие хозяйства от балансирования на грани банкротства.

Корреспонденты "РГ" отправились на одно из таких предприятий - племзавод "Вторая пятилетка" в Ипатовском районе. Здесь и вывели знаменитого джалгинского мериноса. Сейчас поголовье насчитывает около 10 тысяч овец.

Мухтар Идрисов, главный зоотехник, встретил нас в центре села Большая Джалга, где находится контора хозяйства. Оттуда до стригального пункта еще десять минут пути по пыльной степной дороге.

- Килограмм шерсти мы продаем примерно за 280 рублей, - рассказывает Идрисов. - Еще 120 получаем от государства в качестве поддержки, так как у нас племенное хозяйство. Сырье сбываем российским переработчикам.

Главный покупатель мериносовой шерсти - предприятие в Черкесске. Туда последние три года отправляется почти вся продукция.

Фото: Анна Скудаева/РГ
На гастрономическом фестивале в Костроме представили сыр из дерева

- Текстильной промышленности в стране почти не существует, поэтому готовая пряжа из шерсти хозяйства по большей части уходит за рубеж. При этом для нас рентабельность редко превышает восемь процентов.

Цех оказался небольшим ангаром, куда в специальные стойла загоняют овец. Стригали хватают пока еще пушистое животное, буквально укладывают его на лопатки, потом за несколько минут полностью снимают тончайшую шерсть. Полученное поистине "золотое руно" кладут на конвейер, на другой стороне которого на весах товар взвешивают.

Оплата труда - полностью прозрачный процесс. На соседней стене указано, кто сколько заработал за смену. Самые успешные мастера в день получают примерно по четыре тысячи рублей. Всего стрижка овец длится около 20 дней. Таким образом, за сезон при должном опыте можно заработать до 80 тысяч рублей. Для сельской местности Ставрополья - хорошие деньги. Тем более что после стрижки мериносов начинается уборка зерновых, где также нужна рабочая сила.

- В Большой Джалге с населением примерно 4000 человек около 400 работают здесь, и только единицы приезжают из других населенных пунктов. Наш главный источник дохода - это выращивание зерна. Овцеводство - большая ответственность перед людьми и забота о породе овец, которую здесь вывели, - говорит Идрисов.

Мнение

Михаил Егоров, генеральный директор Союза овцеводов России:

- Мы десятки лет работаем над совершенствованием пород овец. За последние два года, наконец, сформировали программу развития овцеводства и нарастили численность животных, что позволило увеличить настриг шерсти и выпуск баранины. На этом, пожалуй, список побед можно закончить. По-прежнему нерешаемой остается проблема реализации шерсти, которой производим гораздо больше, чем текстильная промышленность страны в состоянии потребить.

Больше десяти лет в России существует распоряжение главы государства о том, чтобы минобороны, МВД и другие силовые структуры заказывали одежду из отечественного сырья. Но пока на Ставрополье нет даже предприятий, которые бы выпускали изделия из шерсти.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязь назвала суперсервисы госуслуг для первоочередного тестирования
В ГД предложили рассчитывать тарифы на вывоз ТКО по доходам населения
Платини отверг обвинения в коррупции при выборах страны ЧМ-2022
Названы самые богатые землевладельцы России
Меркель рассказала о своем самочувствии во время встречи с Зеленским