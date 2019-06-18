Аграрии региона приступили к стрижке овец. С животных снимают шерсть раз в год перед наступлением сильной жары. Особое внимание к мериносам - породам тонкорунных овец: по численности племенного поголовья таких животных край является лидером в стране. А по производству шерсти Ставрополье занимает третье место в РФ.

В крае выведена одна из лучших парод - джалгинский меринос. Средний объем шерсти с одной овцы составляет 3,7 килограмма. При этом 60-65 процентов - чистое волокно, которое и используют потом в производстве.

- По уровню шерстной продуктивности эти овцы относятся к числу лучших тонкорунных пород России. Порода также имеет хорошую скороспелость, плодовитость и живую массу, - говорит первый заместитель министра сельского хозяйства края Алексей Руденко.

При этом животные хорошо приспособлены к условиям сухих степей Ставрополья. Однако даже такие уникальные качества не спасают местные овцеводческие хозяйства от балансирования на грани банкротства.

Корреспонденты "РГ" отправились на одно из таких предприятий - племзавод "Вторая пятилетка" в Ипатовском районе. Здесь и вывели знаменитого джалгинского мериноса. Сейчас поголовье насчитывает около 10 тысяч овец.

Мухтар Идрисов, главный зоотехник, встретил нас в центре села Большая Джалга, где находится контора хозяйства. Оттуда до стригального пункта еще десять минут пути по пыльной степной дороге.

- Килограмм шерсти мы продаем примерно за 280 рублей, - рассказывает Идрисов. - Еще 120 получаем от государства в качестве поддержки, так как у нас племенное хозяйство. Сырье сбываем российским переработчикам.

Главный покупатель мериносовой шерсти - предприятие в Черкесске. Туда последние три года отправляется почти вся продукция.

- Текстильной промышленности в стране почти не существует, поэтому готовая пряжа из шерсти хозяйства по большей части уходит за рубеж. При этом для нас рентабельность редко превышает восемь процентов.

Цех оказался небольшим ангаром, куда в специальные стойла загоняют овец. Стригали хватают пока еще пушистое животное, буквально укладывают его на лопатки, потом за несколько минут полностью снимают тончайшую шерсть. Полученное поистине "золотое руно" кладут на конвейер, на другой стороне которого на весах товар взвешивают.

Оплата труда - полностью прозрачный процесс. На соседней стене указано, кто сколько заработал за смену. Самые успешные мастера в день получают примерно по четыре тысячи рублей. Всего стрижка овец длится около 20 дней. Таким образом, за сезон при должном опыте можно заработать до 80 тысяч рублей. Для сельской местности Ставрополья - хорошие деньги. Тем более что после стрижки мериносов начинается уборка зерновых, где также нужна рабочая сила.

- В Большой Джалге с населением примерно 4000 человек около 400 работают здесь, и только единицы приезжают из других населенных пунктов. Наш главный источник дохода - это выращивание зерна. Овцеводство - большая ответственность перед людьми и забота о породе овец, которую здесь вывели, - говорит Идрисов.

Мнение

Михаил Егоров, генеральный директор Союза овцеводов России:

- Мы десятки лет работаем над совершенствованием пород овец. За последние два года, наконец, сформировали программу развития овцеводства и нарастили численность животных, что позволило увеличить настриг шерсти и выпуск баранины. На этом, пожалуй, список побед можно закончить. По-прежнему нерешаемой остается проблема реализации шерсти, которой производим гораздо больше, чем текстильная промышленность страны в состоянии потребить.

Больше десяти лет в России существует распоряжение главы государства о том, чтобы минобороны, МВД и другие силовые структуры заказывали одежду из отечественного сырья. Но пока на Ставрополье нет даже предприятий, которые бы выпускали изделия из шерсти.