В течение последних десяти лет в России ежедневно в среднем прекращается жизнь в трех сельских населенных пунктах. Сельскохозяйственной переписью 2016 года было выявлено почти два миллиона 268 тысяч заброшенных подворий. По данным переписи населения 2010-го, из 154,1 тысячи деревень и сел 19,4 тысячи уже были без населения.

Эти тревожные цифры были названы на проходившем на днях в Краснодаре Совете Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В нем приняли участие делегации 62 регионов, в том числе большинства северокавказских республик. И хотя здесь просто не существует такой беды, как обезлюдение, названной в числе одной из главных угроз экономической безопасности сельских территорий, со всеми остальными проблемами аграриям СКФО приходится сталкиваться так же часто, как и их коллегам из других российских регионов.

Обычно Совет проходит в Москве, но на этот раз его члены по предложению кубанского фермера Александра Шипулина, избранного нынешней весной на 30-м, юбилейном съезде АККОР председателем Совета, собрались в Краснодаре. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В рамках двухдневной конференции, в ходе которой были подведены итоги десятилетнего сотрудничества фермеров России и Германии и намечены дальнейшие планы взаимодействия, замминистра ответил на вопросы сельчан. Большинство из них касались трудностей с получением льготных кредитов и непрозрачной процедурой распределения грантов, выделяемых фермерам.

- С подобными проблемами сталкиваются наши коллеги из большинства регионов, - констатирует Александр Шипулин. - Но на Северном Кавказе они имеют свою специфику. Просто поражаешься, как здешним сельчанам удается практически на голом энтузиазме собирать неплохие урожаи чуть ли не на камнях.Именно об этом фильм "Дагестанские новеллы на незаданную тему", получивший несколько лет назад главный приз Северо-Кавказского фестиваля документального кино "Кунаки". Картина снималась в рамках проекта "Кавказский хребет России". Ее авторы Сулиета Кусова-Чухо и Ильяс Богатырев за полтора месяца объехали 20 районов Дагестана, в том числе высокогорных и пограничных. Эпизоды из повседневного быта четверых дагестанцев стали миниатюрным слепком сельской жизни всей республики с ее типичными для всей аграрной России бедами - от банального недофинансирования до отсутствия рынка сбыта готовой продукции. Плюс к этому своя, северокавказская специфика, особенно связанная с клановостью, когда средства господдержки получают в основном "свои" фермеры.

В некоторых регионах фермерам приходится отдавать чиновникам до 40 процентов от суммы обещанного гранта

- Во всех здешних регионах есть крепкие фермеры, работающие с начала 90-х годов, - поясняет Александр Шипулин. - Однако развитие сдерживается клановостью, в чем мы убедились, побывав в Дагестане, где минувшей весной Общественная палата РФ проводила форум активных граждан "Сообщество". Для поддержки местных фермерских и личных подсобных хозяйств я предложил помощь АККОР в создании кооперативов.

В Краснодар делегация Дагестана почему-то не попала. А вот представители всех остальных северокавказских регионов приняли участие в работе проходившего в кубанской столице Совета АККОР.

- Мы ехали сюда, чтобы задать вопросы и получить на них конкретные ответы, - говорит председатель Совета АККОР Кабардино-Балкарии Артур Вороков. - Домой возвращаемся с хорошей новостью: удалось добиться включения КБР в список пилотных регионов, в которых "Россельхозбанк" будет выдавать фермерам льготные кредиты без залога и поручительства. Для нас это очень важно, потому что залогового имущества у большинства землепашцев просто нет.

Сам Артур занимается фермерством 15 лет - сразу после окончания сельхозакадемии. Живет по принципу: "Где родился, там и пригодился". В сельском поселении Псыгансу, расположенном в Урванском районе республики, арендует 35 гектаров: 25 занято под пашней, а 10 - под яблоневым садом. Соседские наделы еще меньше.

- Нам остается только позавидовать кубанским фермерам, некоторые из которых обрабатывают по несколько тысяч гектаров, - говорит Хусейн Хагажеев (он полковник в отставке, еще три года назад был сотрудником одной из силовых структур, а сейчас - официальный представитель АККОР КБР в Чегенском муниципальном районе) и признается: - От работы на земле я получаю удовольствие, Вместе с друзьями обрабатываем 27 гектаров. Выращиваем в основном кукурузу, которая идет на корм скоту. Животноводство - вот основное наше занятие. Оно достаточно трудоемкое и становится очень обидно, когда представители всевозможных контролирующих служб пытаются ставить палки в колеса. Все хотят деньги с фермера получить, не понимая, что ему их просто негде взять. Я слежу, чтобы закон не нарушался.

В кулуарах краснодарской встречи ее участники сетовали на ставшие практически обязательными поборы при выделении грантов. От кубанских фермеров они узнали, что заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела о взятке: за мзду в четыре миллиона рублей он пообещал выделить сельхозкооперативу субсидии на 40 миллионов рублей.

- К сожалению, это типичная ситуация, - говорит Шипулин. Фермеры не скрывают, что для получения грантов им приходится отдавать чиновникам, как они называют, "десятину". А в некоторых регионах поборы доходят до 40 процентов от суммы обещанного гранта. Государство выделяет сельчанам большие средства, механизм их распределения должен быть четким, понятным и прозрачным.

Прямая речь

Владимир Плотников, президент АККОР, депутат Госдумы:

- На заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам правительства страны четвертого июня 2019 года была принята Государственная программа комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 годов. В ее рамках на социальное развитие села направляются беспрецедентные объемы средств: 2,28 триллиона рублей. Деньги будут выделяться не в целом регионам, районам и местным поселениям по принципу "всем понемножку", а только под конкретные проекты, разрабатываемые на местах. В одном селе нужно починить мост или дорогу, в другом - провести водопровод, в третьем - открыть детский сад, возродить Дом культуры.

Важно, что инициаторами таких проектов могут быть не только местные администрации, но и сами граждане, сельские предприниматели. Ведь в каждом селе есть не только свои малые проблемы, но и свои перспективы и возможности. В ходе реализации программы предполагается создать паспорта сельских поселений и выработать меры по их сохранению и возрождению. Мы нацеливаем фермеров на активное участие в этой работе.