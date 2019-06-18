В Дагестане задержали вооруженных мужчин

Полицейские задержали в Дагестане трех мужчин, которые подозреваются в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщили в республиканском МВД, это произошло ночью в Дербенте. Сотрудники полиции изъяли у задержанных сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и патроны.

В отделе полиции один из задержанных сообщил об оружейном схроне, расположенном на окраине города. Полицейские, действительно, обнаружили в указанном месте схрон, в котором оказалось оружие, боеприпасы и взрывчатка.

По статье "незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов к ним", возбуждено уголовное дело.